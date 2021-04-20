Новая ракета "Амур" получит систему увода со стартового стола при аварии

В случае выхода из строя одного из двигателей он будет отключен, а другие форсированы, отметил главный эксперт Департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Игорь Пшеничников

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Система увода от стартового стола создается для новой российской метановой ракеты-носителя "Амур", она будет срабатывать в случае аварии при запуске. Об этом сообщил ТАСС главный эксперт Департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос", ответственный за реализацию проекта "Амур-СПГ" Игорь Пшеничников.

"Мы планируем реализовать в ракете-носителе "Амур" систему увода и горячего резервирования", - отметил Пшеничников.

Специалист уточнил, что в случае выхода из строя одного из двигателей он будет отключен, а другие форсированы. При этом даже рассматривается возможность выполнения миссии. "В этом случае ступень вернуть не получится, она улетает в одноразовом виде", - пояснил Пшеничников.

Если отказ произойдет непосредственно во время старта или близко к земле, вывести ракету не удастся из-за большой массы. Поэтому носитель будет уведен на безопасное расстояние, чтобы стартовый стол не был поврежден.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии "Союз-2".