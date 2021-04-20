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Интерфакс-АВН

Трамп призвал Байдена вывести американских военных из Афганистана раньше 11 сентября

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Дональд Трамп призвал президента Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана раньше запланированной им даты 11 сентября.

"Выход из Афганистана - это замечательная и позитивная вещь. Я планировал уйти 1 мая, и мы должны держаться как можно ближе к этому графику", - цитируют заявление экс-президента американские СМИ.

По его словам, есть две причины для того, чтобы вывести военных США из Афганистана до 11 сентября.

"Мы можем и должны выйти раньше. Девятнадцать лет - это достаточно, действительно, слишком много и слишком долго", - отметил Трамп.

Кроме того, 11 сентября, по его мнению, должно остаться "днем размышлений и памяти в честь тех великих душ, которые мы потеряли".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
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