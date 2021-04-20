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ТАСС

Эксперт: Россия не отстает от мировых лидеров в сфере развития беспилотников

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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" (справа) на стенде концерна "Калашников" в рамках открытия международного военно-технического форума "Армия-2019"
Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" (справа) на стенде концерна "Калашников" в рамках открытия международного военно-технического форума "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Главный конструктор группы компаний Zala Aero Александр Захаров рассказал, что барражирующий боеприпас "Ланцет" можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении с морской платформы

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия в создании беспилотных летательных аппаратов (БЛА) не отстает от Израиля - одного из мировых лидеров в сфере развития беспилотной авиации, заявил главный конструктор одного из ведущих российских разработчиков БЛА, группы компаний Zala Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.

По состоянию на 2021 год Израиль является одним из крупнейших разработчиков и производителей БЛА в мире.

"Нет, ни насколько [не отстали], это вообще неправильный вопрос. Я считаю, что мы не отстали, уже есть тенденция, что Израиль копирует у нас кое-какие вещи", - отметил Захаров в воскресенье в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, отстает ли Россия в развитии технологий беспилотной авиации.

По словам Захарова, барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки Zala Aero можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении с морской платформы. "Беспилотник "Ланцет" запускается на полном ходу, сейчас вы увидите, как это все отлично сработает", - прокомментировал кадры запуска БЛА с катера Александр Захаров. Было сделано несколько запусков с катера, и все аппараты отработали со 100-процентной эффективностью. "Все мишени были в дырочках, сто процентов все", - заявил он.

Как было отмечено в эфире программы "Вести недели", именно беспилотники "Ланцет" применялись с Сирии подразделениями российский Сил специальных операций (ССО) для уничтожения особо важных командиров боевиков.

Комплекс "Ланцет" производства Zala Aero оснащен несколькими типами систем наведения, включая координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя - предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.

По слова Захарова, первая в мире система "воздушного минирования", предназначенная для поражения БЛА барражирующими боеприпасами, разработана в России. Основой новой системы является барражирующий боеприпас "Ланцет". "Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов", - заявил Захаров.

По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости порядка 150 км/ч, и "Ланцет" способен поразить их. "Мы со своими 300 км/ч на пикировании cовершенно спокойно это сделаем", - добавил Захаров.

В настоящее время система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары.

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