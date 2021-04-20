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Газета.ru

Герметиком не заделать: Россия может отказаться от МКС

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Источник изображения: gazeta.ru

Россия может покинуть МКС в 2025 году и запустить свою станцию

Россия может выйти из участия в МКС в 2025 году и запустить национальную орбитальную служебную станцию нового поколения, сообщили в правительстве. Объем финансирования проекта может составить около $6 млрд, пишут СМИ.

Технические неисправности МКС дают о себе знать все чаще и чаще, поэтому для недопущения риска аварийной ситуации специалисты проведут полное обследование объекта. Об этом сообщил курирующий космическую отрасль заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По итогам проверки Москвой будет принято решение о дальнейшем участии в проекте, вся информация будет доведена до партнеров РФ по МКС.

«[В таком случае Россия] честно предупредит [партнеров] о выходе из МКС с 2025 года», - подчеркнул вице-премьер РФ.

В Роскосмосе в свою очередь заявили, что Россия после 2024 года может вывести на орбиту свою собственную станцию, передает ТАСС.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», - сказали в госкомпании.

Объем финансирования проекта создания российской независимой орбитальной станции до 2030 года может достигнуть $6 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

«Пока есть только предварительные подсчеты и первые сроки финансирования - до 2030 года», - указали источники.

О запуске Россией собственной орбитальной станции, которая станет альтернативой для МКС, писал на прошлой неделе mk.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое [президент России] Владимир Путин проводил из Энгельса», - отмечало издание.

Строительство станции РОСС будет начато в ближайшее время. Это будет сделано, чтобы не было большой временной разницы между консервацией российского блока на МКС и созданием новой рабочей площадки.

Источник подчеркнул, что датой консервации российского сегмента на МКС, вероятно, станет 2025 год. Решение властей он объяснял изношенностью ряда модулей российского сегмента.

В январе текущего года совет Российской академии наук (РАН) по космосу призвал пересмотреть сроки полета МКС из-за неизбежного роста трат на ее эксплуатацию.

О том, что через пять лет МКС грозят массовые сбои в работе и лавинообразное увеличение числа поломок, на Совете РАН по космосу предупреждал и первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене.

После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», - объяснял специалист.

По оценкам специалистов корпорации, затраты на дальнейшее функционирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики.

«Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», - отмечал Соловьев.

Сообщения о поломках на МКС в последние годы появляются регулярно. В начале нынешнего месяца российские космонавты обнаружили несколько мест утечки воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда», после чего оперативно заделали их несколькими слоями герметика.

В ноябре прошлого года космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги. В том же месяце на российском сегменте вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Ширина трещины тогда оказалась примерно равна толщине волоса. Годом ранее также произошла небольшая утечка воздуха.


Андрей Ермолов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
МКС
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