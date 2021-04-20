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Известия.ru

Истребители Су-34 доказали способность работать в Арктике

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Минобороны России признало годными для боевой службы в Арктике новые истребители-бомбардировщики Су-34, сообщили «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Истребители приняли участие в учениях за Полярным кругом. В течение нескольких недель успешно выполняли поставленные учебно-боевые задачи в сложнейших арктических условиях. По итогам учений Су-34 «доказали способность» поражать цели в любых условиях, в том числе при экстремально низких температурах.

«В ходе учений проверяли возможности самолета, как он себя ведет при таких температурах. Это необходимо с учетом того, что мы усилили группировку в Арктике, чтобы защищать свои границы. Если возникнет необходимость, командование будет понимать, что эти самолеты могут выполнять там задачи», — рассказал экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В частности, бомбардировщики могут направить на защиту Северного морского пути. По словам эксперта, эксплуатация самолетов на Крайнем Севере требует особого внимания, так как на данных территориях они работают на предельных режимах. Особенно это касается полетов у земли.

В последние годы Минобороны активно тестирует возможности Су-34 по выполнению широкого спектра задач в разных условиях. Так, они неоднократно выполняли боевые вылеты в Сирии, а с прошлого года начали отрабатывать воздушный бой в нижних слоях атмосферы на сверхзвуковой скорости.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полярный крюк: российские Су-34 доказали способность работать в Арктике

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
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