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У атомного ракетоносца «Пётр Великий» день Корабля

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Источник изображения: vpk-news.ru

Исполнилось 23 года со дня первого подъема военно-морского флага на флагманском корабле Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсера «Пётр Великий».

По случаю годового праздника корабля на нём были подняты государственный и орденский военно-морской флаги, гюйс и флаги расцвечивания. Состоялось торжественное построение экипажа.

Поздравить с праздником экипаж флагмана прибыл командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что крейсер «Пётр Великий» по праву является самым мощным кораблём ВМФ России, которым гордится вся страна. Крейсер стал первым в современной истории боевым кораблём награждённый орденом Нахимова. В ближайшие месяцы ему предстоит выполнить учебно-боевые задачи в море.

В прошлом году ТАРКР «Пётр Великий» успешно провёл ракетную стрельбу главным комплексом. Командующий флотом выразил уверенность, что и в нынешнем году крейсер так же подтвердит свою высокую боеготовность в ходе выполнения учебных стрельб.

В ходе завершающегося зимнего периода обучения экипаж ТАРКР «Пётр Великий» под командованием капитана 2 ранга Артёма Пономарёва прошёл полный цикл базовой подготовки и отработал организацию для выполнения задач в море, отметила пресс-служба СФ.

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
СФ
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