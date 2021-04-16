Советы о том, как правильно выбрать USB-микрофон

Сложная ситуация, которая сложилась во всем мире в связи с пандемией коронавируса, дала сильный толчок развитию онлайн-индустрии. Если раньше вебинары, подкасты и удаленные форматы обучения только начинали прощупываться аудиторией, то сейчас они перешли в разряд повседневных привычных вещей.

Сейчас каждый второй является стриммером, блогером, ведет вебинары или имеет свой подкаст. Все перечисленные нами форматы подразумевают голосовое общение с аудиторией. Для этого вам нужен хороший usb микрофон, который будет подавлять посторонние звуки и писать голос предельно качественно. Но на рынке огромный выбор микрофонов в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Вместе с экспертами MusiсMarket.by. Мы подготовили пару советов, которые должны вам с этим помочь.

USB или XLR

Мы начали говорить о USB-микрофоне, так как считаем его оптимальный вариантом в соотношении цена/качество для среднестатистического пользователя. Но есть еще XLR-микрофоны, которые считаются более профессиональным оборудованием и требуют наличия звуковой карты. Тут уже каждый решает сам для себя, что ему больше подходит. Свое мнение мы высказали выше.

Что насчет направленности

Говоря простым языком, эта характеристика отвечает за то, в каких направлениях микрофон записывает звук. Так как мы говорим о формате голосового общения с аудиторией, вам нужно устройство, записывающее ваш голос без посторонних шумов. Рекомендуем выбирать среди микрофонов кардиоидной направленности. Они пишут только звук, который идет только спереди, не учитывая все остальное. Если микрофон будет писать звук спереди, сзади и вокруг, то без специальной звукоизоляции у вас не получится создавать качественный голосовой контент. Есть еще разновидности суперкардиоидного формата, но их мы не рекомендуем для записи в домашних условиях. Такие микрофоны пишут звук не только спереди, но и сзади.

Чувствительность и дополнительные аксессуары

Чувствительность обозначает то, насколько тихий звук способен записать ваш микрофон. Для домашнего использования рекомендуем выбирать устройства с чувствительностью от -40 дБ. Чтобы защитить микрофон от вибраций, которые часто возникают в процессе звукозаписи, часто покупают специальное крепление "паук". В качестве дополнительного оборудования вам может понадобиться еще стойка и поп-фильтр. Это необязательно, но сильно улучшает качество звукозаписи.