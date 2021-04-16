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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил роботов-саперов для силовых структур

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Резидент особой экономической зоны столицы «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР») поставил для российских силовых структур партию из восьми мобильных робототехнических комплексов МРК-15, предназначенных для обезвреживания взрывоопасных предметов, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Москва – один из лидеров по производству сервисных и промышленных роботов в стране. Так, столичные роботы-манипуляторы уже выполняют циклические рутинные операции на молочном и кондитерско-булочном комбинатах, производстве кабельной продукции. Роботы специального назначения, созданные компанией «СКТБ ПР», несут службу в армии, работают в МЧС России, решают различные задачи в условиях повышенной радиации в атомной промышленности. Компания работает на территории ОЭЗ «Технополис Москва» с 2013 года. За это время предприятие произвело более 30 роботизированных комплексов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях, — рассказал Александр Прохоров.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, роботизированные комплексы прошли несколько этапов проверок.



Особенностью реализации последней партии продукции «СКТБ ПР» стало проведение государственной комиссией приемо-сдаточных и квалификационных испытаний роботов-саперов, включающих в себя климатические, вибрационные и ударные испытания, большая часть которых была организована непосредственно в ОЭЗ на площадке «Печатники». Такому объему и режимам тестирования, ранее не подвергались никакие другие роботизированные комплексы, производимые в России, — отметил Геннадий Дегтев.

Основная задача робототехнических комплексов МРК-15 – заменить человека при работе по обезвреживанию взрывоопасных предметов, рассказал заместитель Генерального директора «СКТБ ПР» Илья Лаверычев.



Разработанные комплексы многофункциональны. Они могут производить визуальную разведку, при помощи манипулятора транспортируют взрывные устройства, вскрывают их с использованием электроинструмента или уничтожают при помощи гидроразрушителя, — добавил он. 

«СКТБ ПР» уже более 30-ти лет специализируется на разработке, конструировании и создании робототехнических комплексов и систем специального назначения. Созданная компанией продукция успешно применяется для замены человека при выполнении работ, связанных с повышенным риском, таких как аварийно-спасательные и взрывотехнические работы, работы в условиях радиации и химического заражения, военные и антитеррористические действия. 

Роботизированные комплексы, созданные «СКТБ ПР», также работают на Ленинградской и Белоярской АЭС. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.


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