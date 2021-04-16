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Техкульт

НАСА подписало соглашение о съемках первого реалити-шоу в космосе

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МКС

Представители НАСА подтвердили, что подписали документы о начале подготовки того, что станет «первым в истории реалити-шоу, действие которого будет происходить за пределами Земли». Вероятная площадка – МКС, но это не значит, что вскоре туда отправятся толпы претендентов. Напротив, разрешения на сам полет и съемки еще не выданы, пока идет лишь стадия обсуждения.

Будущее шоу получило незамысловатое название «Space Hero» (Космический герой), его сценарий неизвестен, количество участников не озвучено и вообще никаких деталей не разглашается. Возможно, потому что пока не понятно, на что именно из задумок продюсеров согласятся в НАСА. Предполагается, что шоу пройдет в два этапа – масштабный кастинг за право полететь на МКС и само путешествие. Один из важных элементов шоу – круглосуточная интерактивная прямая трансляция происходящего без перерывов и выходных. Возможно, полетов будет несколько, начнутся они не ранее 2023 года. Кто и на каких условиях повезет участников шоу на МКС пока не решено.

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Компании
NASA
Проекты
МКС
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