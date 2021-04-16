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У стратегов пополнение

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первая команда новобранцев Ракетных войск стратегического назначения прибыла в Татищевское ракетное соединение (Саратовская область) для прохождения военной службы по призыву. Многие из призывников имеют высшее образование и спортивные разряды по различным видам спорта.

По прибытии молодого пополнения в соединение, были проведены все необходимые профилактические и диагностические мероприятия с личным составом.

Прибывшие новобранцы после медицинского обследования были размещены в отдельном специально оборудованном помещении, где они пробудут 14 дней на самоизоляции, по окончании которой будут направлены в сводный батальон прибывшего пополнения для прохождения начальной военной подготовки.

Прибывшие призывники обеспечены армейскими несессерами, в состав которых входят более 20 предметов личной гигиены. Также новобранцам выданы банковские карты, на которые им перечисляется денежное довольствие и SIM-кары для связи с родными и близкими.

Минобороны РФ отмечают, что в ходе весеннего призыва в воинские части и соединения РВСН для прохождения военной службы будет призвано более 8 тыс. человек.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Медицина
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