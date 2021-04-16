«Дрель» просверлит оборону противника

Управляемые боеприпасы позволяют самолету-носителю сбрасывать КАБ-250ЛГ-Э, не входя в зону поражения ПВО противника. Фото с сайта www.ktrv.ru.

Чем замещаются в арсеналах утилизированные боеприпасы

Сегодня на арсеналах и базах Минобороны РФ скопилось большое количество боеприпасов с истекшим гарантийным сроком хранения. Они представляют опасность при обращении. Военные думают об их утилизации, но не методом подрыва.

Завод пластмасс холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал технологии безопасной утилизации снарядов. Сначала боеприпасы разбираются на элементы, затем извлекаются взрывчатые вещества и порох. Они идут на изготовление промышленных взрывчатых веществ – тротила, различных порохов. Кроме того, утилизация дает стальной лом, медь, свинец и их сплавы.

На заводе создаются новые рецептуры взрывчатки. Их применяют в разведке и добыче полезных ископаемых. По программе диверсификации производства на предприятии разработаны шашки-детонаторы для горнорудной промышленности.

В прошлом году завод утилизировал более 100 тыс. боеприпасов и 15 т пороха. Предприятие перерабатывает боеприпасы калибром от 76 до 152 мм: осколочно-фугасные, бронебойные, бетонобойные, кумулятивные, танковые и зенитные снаряды, мины, неуправляемые авиационные ракеты.

Расснаряжение и утилизация идут по ресурсосберегающим и экологически безопасным технологиям. Большая часть технологического оборудования, разработанного и изготовленного на базе предприятия, нестандартна. Оборудование прошло экспертизу, соответствует требованиям промышленной безопасности.

Новые и перспективные изделия

На смену утилизированным боеприпасам приходят новые. Приведем лишь некоторые примеры. Российский ОПК запустил серийное производство новых корректируемых управляемых бомб. Они скоро поступят в войска. Это, в частности, изделия К08БЭ, УПАБ-1500Б-Э и КАБ-250ЛГ-Э.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила испытания бомб нового семейства в калибрах 250, 500 и 1500 кг для ВКС. Производиться новинки будут в государственном научно-производственном предприятии «Регион». Продолжаются испытания авиабомб для самолетов Су-57.

Речь идет о принятии на вооружение нового поколения управляемых авиабомб с новыми возможностями и улучшенными характеристиками. Это поколение построено на основе общих идей и компонентов, что упростило разработку и удешевляет перевооружение. Во всех моделях использован планирующий способ полета к цели. А это повышение дальности сброса и боевых качеств изделия. Отличие лишь в калибре и мощности боезарядов, в средствах наведения.

КАБ-250ЛГ-Э невелика: длина 3,2 м, диаметр корпуса 255 мм, масса бомбы 256 кг (из них 165 кг – осколочно-фугасная боевая часть), заряд взрывчатого вещества 96 кг. У бомбы контактный взрыватель с тремя режимами задержки. Бомба оснащена лазерной головкой самонаведения.

КАБ-250ЛГ-Э предназначена для самолетов фронтовой авиации. Сбрасывается с высот до 10 км. Требует «подсвета» цели носителем или сторонним наводчиком. О дальности полета бомбы разработчики не распространяются. Точность – до 5 м. КАБ-250ЛГ-Э может атаковать легкоуязвимую технику, незащищенные неподвижные сооружения.

Бомба К08БЭ (или УПАБ-500) – более крупный боеприпас для поражения точечных и площадных целей с известными координатами. Длина ее цилиндрического корпуса 2,85 м, диаметр 355 мм, масса изделия – 505 кг (390 кг боевая часть). Снаружи установлены крылья и рули. Применен контактный многорежимный взрыватель. Используется комбинированная инерциальная и спутниковая система наведения. Фронтовые самолеты могут сбрасывать бомбу с высот до 14 км. Она может поразить цель на дальности до 40 км от точки сброса. Точность наведения – до 10 м. Подвижные цели атаковать не может.

Изделие К029БЭ или УПАБ-1500Б-Э имеет сходные задачи с УПАБ-500, но она больших размеров и другой, треугольной конструкции Х-образного крыла. Длина бомбы более 5 м, диаметр – 400 мм, масса – 1525 кг (с фугасной бетонобойной боевой частью 1010 кг). Наведение инерциальное и спутниковое. Если сбросить эту бомбу с высот до 15 км, она может поразить цель на дальности до 50 км с отклонением не более 10 м. Изделие может применяться против прочных и защищенных объектов противника – мостов, командных пунктов, промышленных сооружений.

Вооружение новыми образцами позволит избавиться от известных рисков. Возможность планирующего полета на десятки километров позволяет самолету-носителю сбрасывать бомбу, не входя в зону поражения ПВО противника. При этом точность и могущество сохраняются.

Контракты на поставку новых бомб ВКС уже есть, начато их серийное производство.

КТРВ планирует представить несколько новых изделий. В 2022 году ожидаются поставки кассетной бомбы ПБК-500У «Дрель». Создаются и изделия до 50–100 кг для беспилотных летательных аппаратов.

Сказала свое слово и крупнейшая в стране госкорпорация «Ростех». Ее научно-производственный концерн «Техмаш» разработал новый программно-аналитический комплекс для «умных» боеприпасов. Комплекс позволит повысить точность поражения целей при противодействии средств радиоэлектронной борьбы. Новая система радиоэлектронной защиты дает возможность получить подробную информацию о целях при воздействии активных помех с изменяющейся интенсивностью. Новинка предназначена для высокоточных боеприпасов оборонительных и наступательных систем вооружений.

Боеприпасы нового поколения имеют функцию искусственного интеллекта. Это наиболее эффективные средства поражения в современном бою. Разработчики главной своей задачей считают изготовление «умной» начинки, неуязвимой для средств РЭБ. Новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ.

Комплекс разработан Новосибирским НИИ электронных приборов – ведущим предприятием, специализирующимся на создании систем ближней локации и авионики для боеприпасов.

Зарубежные разработки

Над созданием новых, эффективных снарядов и бомб активно работают за рубежом. ВМС Китая успешно испытали новую управляемую глубинную бомбу. Она предназначена для вооружения патрульных самолетов на базе транспортного Y-8. Противолодочный самолет новым боеприпасом успешно поразил подводную цель. В реальных условиях возможна атака подводной цели несколькими бомбами.

Y-8 создавался на базе советского Ан-12. Китайский вариант спроектирован уже с вместительными отсеками для вооружения и может нести торпеды, мины и глубинные бомбы. Экипаж может атаковать подлодку противника самостоятельно, не передавая данные ближайшим кораблям или субмаринам. Китайские военные исходят из того, что глубинные бомбы не столь мощны, как торпеды, но намного меньше размерами и дешевле.

Дальность действия Y-8 около 5000 км. Он может выполнять патрулирование в течение 10 часов.

Израильская корпорация IAI активно поставляет за рубеж барражирующие боеприпасы Harop. Они пользуются популярностью у иностранных заказчиков – Harop состоит на вооружении 6–8 стран. Крупным заказчиком, в частности, стал Азербайджан. Тому есть несколько причин.

Harop создавался в качестве универсального разведывательно-ударного средства, способного выявлять и поражать объекты противника. Такая концепция ранее была реализована в нескольких израильских проектах и проверена практикой.

Изделие построено по схеме «утка», форма продиктована задачей снижения радиолокационной заметности. Большая часть фюзеляжа выполнена интегрально с крылом. На носовой части имеется оперение небольшой стреловидности. Плоскости имеют стреловидный наплыв и трапециевидные консоли, раскладываемые при старте. Сверху на фюзеляже закреплена гондола двигателя, по бокам от нее – кили.

У новинки есть оптико-электронный блок для разведки и наведения, система двухсторонней связи и управления. Стартует аппарат при помощи двух твердотопливных двигателей. Для полета применяется поршневой двигатель с двухлопастным винтом.

Длина боеприпаса 2,5 м, размах крыла – 3 м, взлетная масса – 135 кг, максимальная скорость свыше 400 км в час, дальность полета – 1000 км, его продолжительность – 9 ч. Harop может спикировать на цель. Если атака не удалась, вернется для повторного использования. Точность поражения 1–2 м. Вес осколочно-фугасной боевой части 23 кг. По могуществу это соответствует 155-мм стандартным снарядам НАТО, можно ее сравнить и с некоторыми ракетами «воздух–земля». Но барражирующий боеприпас имеет преимущества перед ними. Это возможность прекращения атаки или перенацеливания во время полета.

Транспортируется и запускается Harop пусковой установкой на автомобильном шасси с несколькими контейнерами. Поиск целей идет в автономном режиме под надзором оператора или по его командам. Решение об атаке принимает только человек.

Первой такие боеприпасы в реальной операции стала применять азербайджанская армия в боях в Нагорном Карабахе. Есть сведения о применении таких систем Израилем в Сирии.

Главные преимущества боеприпаса IAI Harop – в базовой концепции. Барражирующий боеприпас – это «беспилотник-камикадзе». Он способен вести наблюдение и поражать цель «ценой собственной жизни». Практика не раз показала перспективы подобной техники. Конечно, с применением современных технологий и компонентов.

Барражирующий боеприпас может заменить разведывательные БЛА с близкими летно-техническими характеристиками. Данными от Harop можно уточнять обстановку, выдавать целеуказания огневым средствам. Аппарат вполне вписывается в системы управления войсками.

В чем его отличие от классических беспилотников-разведчиков? Барражирующий боеприпас не только выявляет цель, но и самостоятельно поражает ее. Это резко сокращает время, необходимое для уничтожения объекта.

IAI Harop имеет достаточно высокие летные характеристики. У него высокая скорость (быстрый выход в район нахождения цели), возможность длительного патрулирования, минимальная радиолокационная заметность.

Есть корабельный вариант комплекса. Корпорация IAI намерена создать новую модификацию беспилотника Harop – уменьшить габариты и массу аппарата, снизить продолжительность полета до нескольких часов. Клиентам предлагаются и другие барражирующие боеприпасы.

Видимо, зарубежные новинки подтолкнут наших разработчиков к созданию новых оригинальных и эффективных изделий, которые поступят в воинские части и арсеналы.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.