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Известия.ru

В Госдуме поддержали повышение зарплат космонавтов до 500 тыс. рублей

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Повышение уровня заработной платы космонавтов позволит улучшить их жизнь на Земле. Об этом 15 апреля заявил Герой России, космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.

Сураев отметил, что зарплат, которые были установлены до этого, многим космонавтам могло не хватать.

«Неслетавшие получали в районе 100 тыс. Ну смотрите сами: это постоянное отсутствие дома, командировки, а нужно еще детей растить. Опять же аренда жилья. Может быть, сейчас ребята с этими зарплатами смогут себе ипотеку взять. Это хорошо, что зарплаты космонавтам повысили», — заявил Сураев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Депутат Госдумы отметил, что космонавты испытывают постоянный стресс и много тренируются, чтобы всегда быть в тонусе.

«Тренировки на выживание, прыжки с парашютом, медицинские эксперименты, центрифуга, гидролаборатория. Это и есть работа космонавта: постоянные тренировки, постоянное изучение и постоянный риск», — отметил Сураев.

Ранее в этот день вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин заявил «Известиям», что повышение зарплат российских космонавтов — это очень позитивная новость, но на привлекательность профессии это мало повлияет.

Также в четверг правительство России утвердило индексацию окладов космонавтов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, ежемесячный оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, а у тех, кто уже побывал в космосе, — с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей. Кроме того, увеличится и оклад у инструкторов-космонавтов. Вместо 88,4 тыс. рублей они будут получать 165,9 тыс. рублей.

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников также рассказал, что зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тыс. рублей в месяц. Он допустил, что космонавтам в будущем могут предоставить жилищную субсидию.

12 апреля президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить должностной оклад тем, кто летал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь.

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