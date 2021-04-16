Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении основных преобразований Вооруженных сил РФ.

"На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", - сказал он в интервью, которое будет опубликовано в пятницу в "Российской газете".

По его словам, сегодня Вооруженные силы РФ отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым армиям мира.

"Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", - добавил Шойгу.