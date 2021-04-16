Войти
РИА Новости

Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии

447
1
0
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу с рабочим визитом в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении основных преобразований Вооруженных сил РФ.

"На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", - сказал он в интервью, которое будет опубликовано в пятницу в "Российской газете".

По его словам, сегодня Вооруженные силы РФ отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым армиям мира.

"Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", - добавил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
14.02.2020
Минобороны потратит почти 780 млн рублей на систему водоснабжения для храма в парке "Патриот"
10.04.2019
Более 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и техники примут участие в параде Победы
22.08.2018
Шойгу осмотрел Су-57, комплекс "Кинжал" и другую авиатехнику перед открытием "Армии-2018"
30.03.2015
Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве
05.02.2014
Россия ждёт «Ангару»
1 комментарий
№1
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики