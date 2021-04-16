Вашингтон ускорил создание биологического оружия

Бывшие республики СССР стали полигоном для американских биотехнологий

В мире снова поднимается волна претензий к Америке по поводу непрекращающейся активности в области развития биологического оружия. Последнее такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, существующие факты позволяют сделать вывод о разработке США биологического оружия. «У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», – объявил секретарь.

По словам Патрушева, в мире «как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под контролем США», большинство из них расположено рядом с границами России и Китая. Хотя заокеанские политики и чиновники пытаются убедить мировую общественность в том, что это всего лишь «исследовательские центры, где американские специалисты помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями». «Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – подчеркнул секретарь Совбеза и заметил, что развернутые структуры в значительной мере аналогичны научно-исследовательскому институту США, расположенному на военной базе Форт-Детрик, где медики Пентагона «десятилетиями работают в области военной биологии».

Вопрос о разработке США биологического оружия многократно поднимался представителями руководящих инстанций России. В мае прошлого года в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившей в формате видеоконференции, глава МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос одного из журналистов СМИ по поводу роста числа биологических лабораторий США в разных государствах, сказал, что Москва не раз пыталась привлечь внимание «к ситуации, связанной с созданием и развитием биологических лабораторий». «Большинство из них под эгидой Пентагона. США создают их по всему миру, в том числе на пространстве ШОС и на территориях постсоветских стран. Эти лаборатории плотно формируются по периметру границ Российской Федерации и рядом с границами КНР», – заявил министр.

Он отметил, что Россия и Китай вместе с рядом других стран с 2001 года выступают за достижение договоренности о подготовке протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), который должен обеспечить создание механизма верификации и проверки выполнения странами – участницами этой конвенции своего обязательства не создавать биологическое оружие. США практически в одиночку выступают категорически против такого предложения.

Лавров подчеркнул, что с течением времени эта проблема только обостряется. «Нежелание Вашингтона обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира, конечно, наводит на вопросы о том, что на самом деле происходит и какие цели преследуются. На эту тему мы ведем активный диалог со всеми нашими партнерами, в том числе в рамках СНГ, ставим этот вопрос и в ШОС», – сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства России рассказал о том, что Россия и Таджикистан заключили Меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Он также сказал, что в разработке находится аналогичный документ с Узбекистаном и ведутся «соответствующие консультации с Казахстаном, Арменией» и другими странами постсоветского пространства.

В июне прошлого года на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представитель РФ Александр Лукашевич привлек внимание участников заседания к деятельности биоэпидемиологических лабораторий двойного назначения, созданных США в странах, входящих в эту структуру. В частности, он коснулся вопроса о военно-биологической активности зарубежных специалистов в Грузии, в первую очередь на базе Центра им. Лугара в поселке Алексеевка под Тбилиси, а также более 10 аналогичных объектов, действующих на территории Украины.

По словам российского дипломата, строительство, финансирование и функционирование этих биолабораторий осуществляются при участии Управления по снижению угрозы МО США (DTRA), Научно-исследовательского института им. Уолтера Рида Армии (Сухопутные войска) США, Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний Армии США и ряда других медицинских организаций, подотчетных Пентагону.

«Судя по утечкам в СМИ, в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок. Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагиозности (заразности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также о сборе человеческого биоматериала для неких исследовательских целей, – заявил Лукашевич.

Россия буквально окружена испытательными полигонами. Свои разработки специалисты МО США ведут практически на всем постсоветском пространстве. Такие объекты существуют в Казахстане, Грузии, Армении, Узбекистане и Азербайджане. Но явным лидером в этой весьма сомнительной гонке является Украина.

В конце мая прошлого года ИА «Українські новини» опубликовало официальный ответ Министерству здравоохранения Украины на запрос о деятельности бактериологических лабораторий, построенных или модернизированных в Украине по контрактам с МО США. В ответе Минздраву указывается, что «положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний» на объектах, «которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия».

В официальном ответе Минздраву говорится, что под эгидой DTRA были развернуты восемь биологических лабораторий в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской и Тернопольской областях, а также в республиканском лабораторном центре в Крыму. Там также отмечается, что программа, по которой были созданы эти учреждения, была закрыта в 2014 году. Однако, по данным СМИ, в соответствии с меморандумом, подписанным Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и американской компанией Black&Veatch Special Projects Corp., в 2016 году эта программа была возобновлена. При этом объявлялось, что цель совместного предприятия – подключение украинских лабораторий к единой электронной интегрированной системе наблюдения за заболеваниями. Но в регистрационной карточке проекта, как сообщила пресса, содержится информация уже о 13 объектах. В ней также указывается, что цель проекта – предотвращение распространения патогенов для разработки биологического оружия, а также «расширение общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями».

В конце мая Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин, депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), направили в Совет по правам человека (СПЧ) ООН официальную жалобу по факту незаконной деятельности на Украине американских биолабораторий. Об этом Кузьмин сообщил в своем Facebook и разместил текст документа.

Депутаты ОПЗЖ уже не первый раз поднимают вопрос об американских лабораториях. В середине апреля они направили запрос о лабораториях президенту Владимиру Зеленскому. В нем, в частности, содержались требования пояснить, на основании каких законодательных норм эти организации ведут деятельность на Украине, а также как регулируется их работа.

После того как этот запрос был растиражирован украинскими СМИ, на него отреагировало посольство США. Дипломаты объявили, что данные, изложенные в запросе ОПЗЖ, – российская дезинформация. «Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки», – говорится в заявлении американской стороны.

Различные источники RT в политических кругах Украины утверждают, что окончательной ясности, какими именно соглашениями и правовыми нормами регулируется работа этих лабораторий, не существует. Они отмечают, что «лаборатории работают на основе непонятных соглашений» и что на законодательном уровне не принималось никаких решений на этот счет. Поэтому госорганы все отрицают. Например, Служба безопасности Украины (СБУ) официально заявила, что таких лабораторий нет. США якобы просто помогают стране бороться с «биологическим терроризмом». Некоторые эксперты отмечают, что процесс создания сети таких лабораторий могли начать еще при администрации президента Виктора Ющенко, поскольку «еще тогда власть была полностью подчинена неукраинским интересам» и любое мнение Вашингтона рассматривалось как прямое «указание к действию».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»