США создают бесчеловечный флот

Скоро безэкипажные морские платформы будут объединены информационной сетью с летательными аппаратами и обитаемыми подводными станциями. Иллюстрация с сайта www.darpa.mil.

Корабли и подлодки получат искусственный интеллект

Во Владивостоке 7–8 мая 2021 года пройдут VII Всероссийские соревнования по подводной робототехнике. Возраст участников – от первоклашек до студентов старших курсов. В этом году перед ними поставлена задача продемонстрировать созданные своими руками телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), которые смогут собрать пластиковый мусор с поверхности и на глубине водного бассейна.

В рамках этих соревнований состоится региональный этап Олимпиады Innopolis Open в категории «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Всероссийский финал проведут в Иннополисе (Татарстан) в июне 2021 года.

Генералы играют в кораблики

Недетский интерес к соревнованиям проявляет Министерство обороны РФ. В ноябре 2020 года состоялось заседание комиссии Минобороны по инновационным проектам и технологиям. Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров сообщил, что многие разработки, показанные на соревнованиях «Аквароботех», были отобраны для последующей апробации и представления заинтересованным органам военного управления.

По словам Андрея Гончарова, главным управлением совместно с довольствующими органами военного управления проведен ряд успешных испытаний и военно-технических экспериментов по оценке и подтверждению технических и эксплуатационных характеристик перспективных разработок, выполненных организациями и предприятиями промышленности в инициативном порядке.

С участием образцов техники и оборудования, отобранных комиссией в интересах Военно-морского флота, на базе военного инновационного технополиса «ЭРА» прошел военно-технический эксперимент с необитаемыми подводными аппаратами. В исследовании были задействованы АНПА, перспективные гидроакустические станции, комплексы с БЛА в качестве ретрансляторов сигналов управления и передачи информации. В ходе эксперимента была дана оценка возможности построить быстро развертываемые системы освещения подводной обстановки в интересах борьбы с малоразмерными целями, такими как АНПА противника и подводные диверсанты.

Показанные в технополисе «ЭРА» аппараты имеют узкие функции охраны военно-морских баз и пунктов маневренного базирования, поэтому сведения о их разработке не засекречены. Однако можно не сомневаться, что сидящих пока на школьной или студенческой скамье будущих операторов ТНПА и АНПА готовят к более серьезной службе в ВМФ.

Какие безэкипажные корабли и подводные лодки в ближайшие 10–15 лет появятся в составе ВМФ – пока большой секрет. Очевидно, они займут промежуточное место в ордере кораблей, флагманом которых станет безэкипажный подводный аппарат «Посейдон».

Будущие безэкипажные морские платформы будут объединены информационной сетью с летательными аппаратами различного назначения. Организационно центром этой сети могут стать обитаемые глубоководные пункты управления по типу атомных глубоководных станций проекта 10831, несущих боевую службу в недоступных районах Мирового океана.

Весь вопрос в том, когда это произойдет.

Относительно дешево, но не очень сердито

В США, которые продвигаются по инновационному пути развития своих ВМС быстрее России – прежде всего за счет богатого финансирования, – заявили, что до 2026 года в корабельный состав будут приняты 26 безэкипажных морских комплексов.

В их числе 12 больших безэкипажных надводных кораблей (Large Unmanned Surface Vessels, LUSV), один средний (Medium Unmanned Surface Vehicles, MUSV) и восемь сверхбольших подводных аппаратов (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, XLUUV). На реализацию программы в течение пяти лет командование ВМС запросило у Конгресса 2,7 млрд долл.

Контракты на разработку проектов подписаны с шестью подрядчиками. До августа 2021 года компании Austal USA, Huntington Ingalls Industries, Fincantieri Marinette, Bollinger Shipyards, Lockheed Martin и Gibbs & Cox должны представить аванпроекты. Каждая из них получила на эту работу примерно по 7 млн долл.

Еще одна технологическая компания L3Harris Technologies (L3Harris) получила 35 млн долл. на создание прототипа перспективного безэкипажного корабля класса MUSV, предназначенного для патрулирования, разведки и ведения радиоэлектронной борьбы. ВМС должны получить его в конце 2022 – начале 2023 года. Дистанционное управление в море будет осуществлять один оператор. А ряд задач корабль будет выполнять без вмешательства человека – например, обход других кораблей, отмелей и других препятствий.

Расчетная максимальная скорость составит до 27 узлов, крейсерская – не менее 16 узлов. Дальность хода – 4500 морских миль (8300 км), автономность – до 90 суток. Мощность силовой установки – до 500 кВт. Беспилотнику не будет страшен шторм силой до пяти баллов, а трехбалльный шторм не должен повлиять на функционирование его систем и механизмов. Мореходность такого аппарата, признаем прямо, пока далека от идеала. Кроме того, остается неясным, как будет решена задача защиты морского дрона от возможного захвата его недружественным государством.

Военно-морские охотники

Случай хищения американского автономного подводного аппарата (АПА) произошел в декабре 2016 года в бухте Субик у берегов острова Лусон на Филиппинах в 100 км к северо-западу от Манилы. Пентагон заявил, что АПА был похищен аварийно-спасательным судном проекта 922 ВМС НОАК, и потребовал вернуть аппарат обратно.

20 декабря эсминец «Мастин» обнаружил пропажу в международных водах примерно в 50 милях (92 км) к северо-западу от филиппинской базы ВМС США Субик-Бей. «После дружественных консультаций между китайской и американской сторонами передача беспилотника была благополучно завершена в полдень», – процитировало Би-би-си заявление официального представителя НОАК.

В тот раз у китайцев не получилось, но, возможно, получится в другой раз. Главное – не терять оптимизма и верить в удачу.

Ранее на заводе Vigor Industrial в Портленде в рамках программы беспилотного противолодочного корабля-разведчика (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, ACTUV) был построен надводный беспилотник «Морской охотник» (Sea Hunter), предназначенный в первую очередь для поиска дизель-электрических подводных лодок. Управление военно-морских исследований США получило его в 2018 году. Местом базирования стал Перл-Харбор. Подсчитано, что эксплуатация надводного дрона в 35 раз дешевле, чем эсминца.

В начале 2019 года вся информация по этому проекту была засекречена. По сведениям, просочившимся в СМИ, аналогичный корабль построен на верфи Цзян Тунфан в Китае для ВМФ НОАК.

Путем создания безэкипажных кораблей и подлодок идет и Великобритания. В прошлом году королевский флот заказал британской компании MSubs Ltd постройку в 2021 году опытового большого автономного безэкипажного подводного аппарата с дальностью плавания до 3 тыс. миль. Командование ВМС планирует в будущем использовать такие аппараты в наиболее рискованных операциях.

В Пентагоне считают, что от 25% кораблей и подводных лодок ВМС США будут необитаемыми к 2045 году. По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, речь идет о 140–150 или, возможно, даже 200–250 кораблях. С его точки зрения, это огромная трансформация. «Причем не только для наших ВМС. Это будет шоком и для всего мира», – заявил генерал.

Это столь же крутая перемена на флоте, как переход от паруса к углю, от древесины к стали, убежден Марк Милли. По его словам, Пентагон рассчитывает на реализацию этих замыслов в промежутке между 2040 и 2050 годами. «Год не столь важен», – сказал Милли.

Войну начнут роботы

Как изменятся тактика и стратегия военно-морских сил с появлением в корабельном составе безэкипажных морских платформ – на этот вопрос сегодня не могут ответить даже в Научно-технической организации НАТО (The NATO Science and Technology Organization, STO) – основной организации альянса по науке и технологическим исследованиям. В докладе STO «Тенденции развития науки и техники в 2020–2040 годах» отмечено, что автономные системы поднимают сложные оперативные, стратегические и политические вопросы, полный охват которых пока не виден.

По замыслам стратегов из Пентагона, безэкипажные платформы смогут противостоять растущей угрозе со стороны российской и китайской технологий антидоступа / зоны отказа А2/АD (anti-access and area denial), призванных удерживать основные ударные силы ВМС США на большом удалении. Кроме того, безэкипажные платформы будет применяться в противоминных операциях и противолодочной войне, а также для операционной маскировки.

Безэкипажные корабли и подводные лодки должны будут самостоятельно готовить и выбирать различные варианты действий для достижения целей, «основанных на знаниях и контекстуальном понимании мира, себя и ситуации». Для этого они должны будут обладать рядом принципиально новых качеств, таких как легкая гиперспектральная технология визуализации высокого разрешения, миниатюризация радиочастотных датчиков, плазмоника, быстрое 3D-моделирование окружающей среды, использование роботизированных приманок. Тема плазмоники или наноплазмоники заслуживает отдельной статьи. Это область нанофотоники, изучающая оптические свойства металлических частиц и наноструктур. Она относится к шестому технологическому укладу. По оценочным данным, он занимает в экономике США пока 5%, а России – менее 0,1%.

Предлагается в дальнейшем оснастить безэкипажные платформы высокомощным радиочастотным оружием (HPRF), чтобы предотвратить обнаружение и уничтожение их потенциальным противником.

Автономность платформ обеспечат ройцентрические системы управления (swarm centric systems) и продвинутый встроенный искусственный интеллект. Безэкипажные корабли и подлодки будут находиться в море в течение нескольких месяцев без вмешательства человека и в отсутствие связи с береговым центром управления.

Критически важным считается наличие устойчивых автономных сетей и агентов кибервойны, которые должны обнаруживать, оценивать и реагировать на угрозы задолго до того, как оператор сможет оценить ситуацию и вмешаться в управление. Эти системы будут сами оценивать и интерпретировать огромное количество сенсорных и разведывательных данных для получения объективной информации и выработки рекомендаций для применения оружия.

Более того, предлагается наделить их способностью принимать независимые решения и действовать в составе команды, которая включает в себя и людей. Этот уровень интеллектуальной автономии приведет к созданию систем, которые будут работать с ударными комплексами оружия. Что приведет к почти неограниченному увеличению военной силы и существенно повысит темп нанесения ударов по противнику.

Доклад STO наводит на тревожные размышления о растущей угрозе новой глобальной войны, которая может начаться без участия людей, но приведет к гибели человеческой цивилизации. H

Владимир Гундаров

Владимир Александрович Гундаров – военный обозреватель.