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Интерфакс-АВН

Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым

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(c) Пресс-служба Южного военного округа
(c) Пресс-служба Южного военного округа.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Ростов-на-Дону. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали учебно-боевые задачи в составе разнородных тактических на общевойсковом полигоне Опук в Крыму, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Офицеры на пункте боевого управления продемонстрировали способность решения задач приданными подразделениями в составе тактических групп в ходе двустороннего тактического учения", - говорится в сообщении.

Действия командного состава объединения на полевом пункте управления оценил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников. Он отметил эффективность нешаблонных подходов при формировании тактических групп под конкретные задачи.

Части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа. Штаб армии расположен во Владикавказе.

"Тактическая группа как конструктор, должна включать в себя подразделения, способные выполнить поставленную задачу, а также силы и средства прикрытия и обеспечения живучести", - приводятся в сообщении слова Дворникова.

С учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов в составе тактических групп соединений ЮВО сегодня могут быть задействованы мощные танковые и артиллерийские подразделения либо мобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах.

Для обеспечения живучести привлекают подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, химзащиты, инженерных войск, расчеты беспилотной авиации, противотанковые и снайперские подразделения.

По данным пресс-службы, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения двусторонние тактические учения впервые проводятся одновременно на различных полигонах ЮВО.

Соединения и воинские части отрабатывают задачи в обороне во взаимодействии с силами 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб.

"В мероприятиях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

В составе отряда оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также большие десантные корабли, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и тральщик "Иван Голубец".

"В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачётные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", - отмечается в сообщении ЧФ.

Ранее Южный военный округ сообщил, что 15 кораблей Каспийской флотилии совершают переход в Черное море на учения. Среди них три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

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