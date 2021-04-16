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Интерфакс-АВН

Посол США в РФ сообщил, что его встреча в российском МИД прошла "в профессиональном и уважительном ключе"

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Джон Салливан
Джон Салливан.
Источник изображения: Reuters

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что его встреча в МИД РФ прошла в уважительной тональности.

"Сегодня на запрошенной США встрече я проинформировал российских должностных лиц в министерстве иностранных дел о далеко идущих мерах, которые приняли США, чтобы призвать российское правительство к ответственности за его враждебные действия. Встреча прошла в профессиональном и уважительном ключе", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном на сайте американском посольства в РФ.

"Мы дали понять, что хотим, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Однако мы также ясно дали понять, как публично, так и в частном порядке, что мы будем защищать свои национальные интересы и что российские власти должно заплатить цену за свои действия, нацеленные на причинение вреда нашему суверенитету, нашим союзникам, партнерам и ценностям", - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что "дополнительные уведомления были сделаны сегодня в Вашингтоне российским официальным лицам".

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Страны
Ливан
Россия
США
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