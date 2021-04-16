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Россия вряд ли создаст «Лидер»

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Источник изображения: Фото: Артем Ткаченко / Wikimedia

Вероятнее всего российский эсминец «Лидер» не будет создан, заявил РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика — Министерства обороны», — заявил менеджер.

В феврале 2020 года издание Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских Научно-исследовательских институтах (НИИ) и конструкторских бюро (КБ), сообщило, что проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером.

В феврале 2019 года ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что Россия построит два атомных эсминца проекта 23560 «Лидер» к концу 2020-х годов за 200 миллиардов рублей.

В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Москит
Компании
ОСК
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
2020-й год
23560 Лидер
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