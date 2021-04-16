Беспилотники могут привлечь для спасения людей из пожаров

На верхних этажах небоскреба вспыхивает пожар, выходы отрезаны огнем, лифты заблокированы, автолестницы пожарных не достают до верхних этажей. И тут в окне возникает беспилотник со спасательной люлькой. Насколько такой сценарий реален? Ученые МЧС полагают, что это может быть перспективным вариантом.

На ХVI Всероссийской научно-практической конференции "Перспективные системы и задачи управления" в докладе сотрудника ВНИИ ГОЧС Александра Баранника о потребности в беспилотниках для проведения спасательных работ в зданиях высотой более 50 метров как раз и прозвучала идея о применении дронов-спасателей.

"Ученые института полагают, что в качестве одного из перспективных средств спасения можно рассматривать беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки", - сообщил Баранник.

Сегодня чаще всего заблокированных на верхних этажах людей спасают с помощью автолестниц и автоподъемников. Но для проведения работ на высоте выше 50 метров автолестницы должны иметь массу более 70 тонн. В условиях мегаполиса с узкими подъездными путями их применение серьезно затруднено. Во-вторых, на большой высоте раскачивание лестницы составляет до трех метров. Бабушка или ребенок точно не залезут.

Беспилотник по всем этим параметрам выигрывает. Для него не нужно большой платформы и неповоротливого шасси. Доставить его можно хоть на "газели". Есть лишь техническая проблема, как создать надежный и достаточно мощный дрон, чтобы он выдерживал человека и был устойчив к ветру на большой высоте.

Тимофей Борисов