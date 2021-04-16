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Военно-промышленный курьер

Мини-«Катюшу» готовят для российской армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

На вооружении российской армии может появиться новая легкая реактивная система залпового огня.

Это оружие разрабатывают специалисты НПО «СПЛАВ», которое входит в концерн «Техмаш». Как отмечает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора «НПК «Техмаш» Александра Кочкина, предполагается, что РСЗО будет устанавливаться на автомобиль и использовать 80-мм неуправляемые авиационные ракеты.

Мини-РСЗО уже была презентована и получила принципиальное одобрение со стороны военных.

«Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО. За основу создания данного образца вооружения приняли неуправляемые авиационные ракеты типа С-8», - добавил Александр Кочкин.

С помощью этих ракет можно уничтожать живую силу, бронетехнику и защищенные объекты противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Сплав НПО
Техмаш НПК
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