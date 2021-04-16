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Известия.ru

Герой России оценил повышение зарплат космонавтов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Повышение зарплаты кандидатов в космонавты до 300 тыс. рублей, а опытных космонавтов до 500 тыс. рублей является достойным. Такое мнение 15 апреля высказал Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что «Роскосмос» установил новые зарплаты для космонавтов.

«Это уже во всяком случае несоизмеримо с прошлыми зарплатами, когда молодежь там сотню получала, а у него двое детей, он живет в общежитии с неясными перспективами. Это, конечно, было не хорошо. Ладно мы, которые налетались, мы еще более или менее заработали себе. И то, с первым классом руководитель отряда получал до недавнего времени 280 тыс. рублей. А сейчас, конечно, хороший шаг, услышали наконец наши просьбы. Только порадоваться можно, что работа оценивается достойно», — цитирует Корниенко «Газета.ру».

Ранее в этот день вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин заявил «Известиям», что повышение зарплат российских космонавтов — это очень позитивная новость, но на привлекательность профессии это мало повлияет.

Также в четверг правительство России утвердило индексацию окладов космонавтов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, ежемесячный оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, а у тех, кто уже побывал в космосе, — с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей. Кроме того, увеличится и оклад у инструкторов-космонавтов. Вместо 88,4 тыс. рублей они будут получать 165,9 тыс. рублей.

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников также рассказал, что зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тыс. рублей в месяц. Он допустил, что космонавтам в будущем могут предоставить жилищную субсидию.

12 апреля президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить должностной оклад тем, кто летал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь.

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Роскосмос
Персоны
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