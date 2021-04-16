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ТАСС

Посол ОАЭ сообщил о прогрессе по вопросу соглашения по модернизации "Гагаринского старта"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

На данном этапе идет работа по согласованию документа между правительствами России, ОАЭ и Казахстана, добавил Мухаммед Ахмед аль-Джабер

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Арзу Пашаева/. ОАЭ достигли определенного прогресса в вопросе заключения трехстороннего соглашения по модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") и рассчитывают на его скорое подписание. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

Дипломат отметил, что ОАЭ с огромным интересом относятся ко всему, что связано с развитием высоких технологий. "Совместное развитие "Гагаринского старта", площадки, откуда взлетал Юрий Гагарин в 1961 году, - часть усилий ОАЭ в этом направлении, - сказал аль-Джабер. - Да, достигнут определенный прогресс по трехсторонней инициативе, касающейся модернизации и эксплуатации стартового комплекса "Гагаринский старт".

Он добавил, что на данном этапе идет работа по согласованию проекта соответствующего соглашения между правительствами России, ОАЭ и Казахстана.

Аль-Джабер подчеркнул, что ОАЭ стремятся занять важную роль в космосе, а также развивать свои кадры в сотрудничестве с партнерами, в том числе и с РФ. По его словам, все это делается, чтобы принести пользу человечеству. Посол отметил, что миссия эмиратов по исследованию Марса является ярким примером в этой области.

ОАЭ заинтересованы в развитии взаимодействия с Россией по освоению космического пространства, стороны в скором времени подпишут соглашение о сотрудничестве, добавил Ахмед аль-Джабер. "Можно сказать, что это вопрос времени", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что работа по заключению межправительственного соглашения о сотрудничестве по исследованию космоса ведется с 2020 года. В частности, этот вопрос обсуждался в марте на встрече министра по передовым технологиям ОАЭ - председателя космического агентства Сары бинт Юсеф аль-Амири с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. "Сара бинт Юсеф аль-Амири отметила, что ОАЭ заинтересованы в дальнейшем успешном развитии сотрудничества с РФ в области освоения космоса", - сообщил посол.

26 марта в Роскосмосе по итогам встречи Рогозина и аль-Амири информировали, что стороны обсудили перспективы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области мирного космоса. Отмечалось, что в России завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания межправительственного соглашения с ОАЭ.

В 2017 году ОАЭ объявили о проекте по строительству на Марсе мини-города - первого человеческого поселения. Этот проект планируют завершить к 2117 году. В июле 2020 года страна отправила к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", 9 февраля она вышла на орбиту Красной планеты. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного. Кроме того, сообщалось, что ОАЭ запустят собственную программу исследования Луны в 2022 году. Программа исследований Луны станет частью космической стратегии страны.

"Гагаринский старт" - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. Планируется, что в результате модернизации площадки Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ - возможность выводить на орбиту космические аппараты.

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