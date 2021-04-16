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Российская газета

Американский сенатор поздравила ВВС США снимком российских Су-34

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Истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Источник изображения: rg.ru

Американский сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила с 73-й годовщиной со дня образования Резервное командование ВВС США изображением российских истребителей. Пост с самолетами Су-34 политик разместила в Twitter.

"С 73-м Днем рождения @USAFReserve! Благодарна всем резервистам, которые постоянно готовы служить нашей нации",- написала она в соцсети.

После того, как под подозрением стали появляться разоблачительные комментарии, то Синди Хайд-Смит, как сообщает RT, удалила пост. Тем не менее пользователи интернета успели сделать скриншоты.

Часть комментаторов связали ошибку с тем, что Республиканская партия США "принадлежит России".

Доктор военных наук в Королевском колледже в Лондоне Роб Ли отметил, что твит Хайд-Смита является частью "национального времяпрепровождения американцев, ошибочно принимающих русское оружие за наше".

Эксперт напомнил, что в сентябре прошлого года предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов МиГ-29 и автомата Калашникова. В октябре 2019 года конгрессмен и ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил ВМС США с днем рождения с изображением ракетного крейсера ВМФ России "Петр Великий".


Николай Грищенко

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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
МиГ-29
Пётр Великий
Су-34
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Трамп Дональд
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ИТ
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