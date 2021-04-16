Стала известна зарплата астронавтов NASA

Гражданские астронавты NASA получают минимальную зарплату в размере $66829 (более 5,057 млн рублей) в год. Это эквивалентно $5569 (421,48 тыс. рублей) в месяц.

Согласно установленной шкале базовых окладов, такую зарплату астронавтам платят в 2021 году. Эта зарплата соответствует классу GS-12 c опытом и навыками 1-го уровня.

После нескольких лет безупречной работы тот же астронавт имеет право на зарплату класса GS-12 10-го уровня — $86881 (6,57 млн рублей) в год, или $7240 (547,94 тыс. рублей) в месяц.

Но астронавты не ограничены классом GS-12 и в течение карьеры могут достигнуть максимального класса GS-15 10-го уровня, писал в 2020 году Business Insider.

Таким образом, в 2021 году максимальная зарплата гражданского астронавта NASA составляет $143598 (10,86 млн рублей) в год, или $11966 (905, 65 тыс. рублей) в месяц.

Ранее, 15 апреля, первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников заявил, что зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тыс. рублей в месяц.

12 апреля президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить должностной оклад тем, кто летал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь.

Кроме того, глава государства призвал пересмотреть сроки исполнения задач в динамично меняющейся космической отрасли. Президент также указал на необходимость проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам.