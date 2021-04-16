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ЦАМТО

Компания Vard Marine спроектирует судно обеспечения для ВМС Чили

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Верфь Fincantieri
Верфь компании «Финкантьери» (Fincantieri).
Источник изображения: Fincantieri

ЦАМТО, 15 апреля. Компания Vard Marine, входящая в итальянскую группу Fincantieri, выбрана в качестве проектировщика судна обеспечения, которое будет построено для Военно-морских сил Чили на судостроительном предприятии Asmar в Талькауано.

Многоцелевое судно планируется применять для выполнения задач в Тихом океане и в южных морях, включая материальное снабжение, поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, а также оказание гуманитарной помощи и поддержку операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Проект будет основан на существующей конструкции серии Vard 7 и специально адаптирован к требованиям чилийских ВМС.

Судно сможет перевозить и разгружать широкий спектр грузов в контейнерах, а также транспортные средства, десантные средства, вертолеты и спасательные шлюпки для выполнения сразу нескольких миссий.

Президент компании Vard Уэйд Карсон сообщил, что эта программа станет четвертым проектом сотрудничества с Asmar. Новое судно обеспечения заменит эксплуатирующееся ВМС Чили более 30 лет транспортное судно AP-41 "Ахиллес".

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Чили
Компании
Fincantieri
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