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Известия.ru

В Федерации космонавтики России оценили повышение зарплат космонавтов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Повышение зарплат российских космонавтов — это очень позитивная новость, но на привлекательность профессии это мало повлияет. Об этом в четверг, 15 апреля, заявил «Известиям» вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин.

«Чем больше, тем лучше, как говорится. У космонавтов всегда была заработная плата выше, чем у рядовых сотрудников, потому что и работа у них не рядовая. Труд космонавта — тяжелый и ответственный. К тому же они занимаются много лет подготовкой к полету. Поэтому хорошо, если космонавтам повысят зарплаты», — сказал он.

При этом Мухин подчеркнул, что на привлекательность этой профессии высокие зарплаты мало повлияют, добавив, что космос — это не про деньги. Они, по словам президента Федерации космонавтики, могут быть лишь приятным приложением.

«Если бы космос был про деньги, то все становились бы космическими туристами: $50 млн — и ты космонавт», — пошутил он.

Ранее в этот же день правительство России утвердило индексацию окладов космонавтов.

Первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников объявил, что зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тыс. рублей в месяц.


12 апреля президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить должностной оклад тем, кто летал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. Кроме того, глава государства призвал пересмотреть сроки исполнения задач в динамично меняющейся космической отрасли. Президент также указал на необходимость проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам.

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