Časopis argument (Чехия): вступление Украины в НАТО равно большой войне!

Автор полагает, что попытки втащить Украину в Североатлантический альянс — прямой путь к большой войне. НАТО немедленно превратила бы Украину в огромную военную базу. К счастью, пишет автор, в НАТО, Белом доме и Пентагоне знают и собственные возможности, и возможности России. Поэтому, скорее всего, большой войны не будет.

Крайне безответственные лица без капли рассудка рекомендуют несчастному Киеву, которым Запад помыкает во всем как хочет, втащить уже почти разрушенную Украину в Североатлантический альянс. Таких людей нужно немедленно отдать под суд и наказать, так как их действия ведут ни больше ни меньше к ядерной войне, а значит, к уничтожению цивилизации на значительной части планеты, если не на всей Земле. Существует ли вообще наказание за подобное преступление?!

Эрнест Хемингуэй, который видел обе мировые войны, написал, что "единственный способ бороться с преступлением, каким является война, - это показать все ее грязные комбинации, ее уголовщину, и тех свиней, которые ждут войны, и то, как по-идиотски они ведут ее, когда получают; возможно, только тогда честный человек перестанет верить в этот обман и откажется быть его рабом". Кроме того, Хемингуэй - автор очень разумной рекомендации гражданам всех стран, чьи лидеры в погоне за собственными эгоистичными и ничем не обоснованными интересами готовят войну, а значит, кровопролитие для собственных граждан. Хемингуэй рекомендовал, если выражаться корректно в духе нашего насквозь фальшивого и лишенного инакомыслия времени, задвинуть этих потенциальных преступников подальше. Очень разумное предложение. Если бы граждане им руководствовались, то в мире давно наступило бы спокойствие.

Кратчайший путь к войне в Европе

Если бы НАТО распростерло объятия для вступления Украины в его ряды (будем надеяться, что из чувства самосохранения альянс этого не сделает), то Москве пришлось бы захватить Украину силой точно так же, как она вернула себе Крым, когда-то дарованный Украине Хрущевым, верившим в вечность Советского Союза. Преемники украинских бандеровцев готовились передать Крым Соединенным Штатам, где те (буквально у России под носом) собирались построить огромную военную базу, нацеленную против РФ, а также создать в Крыму военно-морскую базу, получив, таким образом, выход в Черное море и поставив Россию под смертельную угрозу. Конечно, если бы там были американцы, русских там уже не было бы, хотя черноморский порт для них - один из приоритетов в области безопасности.

В случае угрозы Крыму любой российский президент был бы вынужден отреагировать точно так же, как Владимир Путин. Крым - это место, откуда Соединенные Штаты могли нанести удар прямо в сердце Российской Федерации. Только сумасшедший во главе российского государства (или марионетка Белого дома) мог бы оставить Крым для захвата американскими вооруженными силами. Подобный безумный поступок - это измена, а измена - это виселица.

Если некоторые пособники Белого дома этого не понимают, то сначала им стоит обратиться к врачу и обследовать черепную коробку. Может, где-то там найдется хоть одна извилина, которая дала бы надежду хоть на искру разума.

Если бы даже удалось локализовать конфликт между НАТО и Россией только на украинской территории, превратив ее в лунный ландшафт, и даже если бы война ограничилась конвенциональными средствами, что маловероятно, то все равно она неминуемо затронула бы Центральную Европу. Как минимум Польшу, Словакию, Чешскую Республику и Венгрию. Украина не так уж далеко - достаточно взглянуть на карту. Перед распадом Чехословакии мы с ней соседствовали.

Конечно, захват Украины - крайнее решение для России. Прежде она рассмотрела бы другие решения. Например, политический переворот, который сверг бы в Киеве антирусских националистов, коррумпированных олигархов и пособников Вашингтона. Под угрозой вооруженного конфликта с Россией на Украине может начаться гражданская война, и страна распадется. Украинское население не все сплошь антирусское. Если бы Украина вошла в НАТО и приняла у себя враждебные силы, Москва смотрела бы на нее как на вражеское государство и прервала бы с ней всякие билатеральные отношения. Запад не смог бы компенсировать Украине утрату коммерческих связей с Россией, и страна погрузилась бы в еще более глубокий кризис, чем сейчас. Миллионы граждан эмигрировали бы с Украины, прежде всего, в Россию. В общем, у Украины в НАТО нет никаких обнадеживающих перспектив - сплошные катастрофы. Не стоит сомневаться, что Украину немедленно превратили бы в огромную военную базу НАТО (и колонию Польши). Причина проста. Для Вашингтона заполучить украинскую территорию - все равно, что сделать шах Москве. Поэтому в итоге война могла бы начаться и по-другому.

Кто не понимает, какую угрозу для безопасности России представляли бы новые военные базы НАТО на Украине (главная цель), пусть вспомнит бурную реакцию Вашингтона на промосковски ориентированную Кубу Фиделя Кастро. Разместить американское ядерное и конвенциональное оружие на Украине - это то же самое, что разместить российсие вооружения в Мексике. На сто процентов точная аналогия. Так ли трудно понять российскую реакцию на Украину в НАТО?

Одно замечание в конце

Раз уж мы говорим об угрозе конфликта между НАТО (США) и Россией, который при определенных обстоятельствах может развернуться на близкой к нам территории, давайте подумаем о судьбе Центральной Европы, а точнее Чешской Республики и Словакии, если сумасшедшим действительно удастся развязать мировую войну. Для конфликта Запада с Россией нет более удобного поля, чем ЧР и Словакия. Не сомневайтесь, что при таком развитии событий НАТО пожертвовало бы этими территориями. К роли жертвы чешскому народу не привыкать, хотя в 1938 году у Чехословакии еще была своя армия, способная защищать государство и многочисленный запас.

Война между Украиной и Россией - отнюдь не война всех граждан Украины

На Украине проживают более восьми миллионов русскоязычных граждан. Война на Украине будет не их войной, и значительная часть этого населения, вероятно, искала бы убежища в России. Другие украинские русские, а также многие украинцы (это и не их война тоже) бежали бы с разоренной земли в Центральную Европу. Если чешские пособники Белого дома и американского нефтяного и военно-промышленного комплекса хотят гибели Украины, то пусть готовятся к тому, что чешские земли наводнят сотни тысяч украинцев, бегущих от благих дел Запада, превратившего эту несчастную страну, которая могла бы стать цветущим садом, в таран против Москвы.

К счастью, в отличие от безумцев, рассредоточенных по всей Европе, а также чешских помешанных, главные руководители НАТО и, прежде всего, Белый дом и Пентагон понимают как собственные возможности, так и возможности России. Поэтому, скорее всего, большой войны, в которой НАТО участвовало бы не только в рамках военного присутствия в Черном море и на западной границе Украины (сообщается, что американские солдаты уже стекаются туда через Словакию), не будет. Тем не мерее ошибка возможна, и конфликт может разгореться. В Киеве политику контролирует множество крайне безответственных лиц, и войны с Россией также хотят безответственные люди в Польше. Когда сумасшествие настолько обострилось, как в последние лет десять на Западе, с уверенностью нельзя исключать ничего. Те, кто вершит судьбы Запада, даже отдаленно не напоминают государственников. Их решения предопределяет никем не избранный капитал.

Еще одно замечание в конце

Североатлантический альянс с непонятным цинизмом провоцирует Россию масштабными войсковыми учениями, приуроченными к самой печальной годовщине в истории России - нападению на СССР нацистской Германией в июне 1941 года. Вот такой американский "искрометный юмор". Напомню, что так же операцию по поимке террориста Бен Ладена американцы когда-то назвали в честь уважаемого лидера апачей Джеронимо. Лучшего приглашения к расизму Пентагон придумать не мог. Немцы тоже проявляли идиотское чувство юмора, когда писали на воротах концентрационных лагерей "Работа освобождает". Пошлость и глупость переживают на Западе удивительный ренессанс.

Попытка превратить Украину во враждебный плацдарм против России

Украина для России - чрезвычайно важная территория. Сталин в конце войны знал, что сразу после нее обострится вражда с бывшими западными союзниками. Поэтому он окружил СССР поясом вассальных государств. Одним из них была Чехословакия, и для нас ничего хорошего в этом не было. У современной России такого пояса давно нет, и нет даже союзных республик СССР. Только некоторые из них поддерживают с Россией хорошие отношения или по крайней мере такие же, как с Западом. США со своими западными вассалами давит на Россию со всех сторон, и намерения у них откровенно враждебные. Еще одна деталь, которую старательные чешские коллаборационисты, заботящиеся о прибылях западного военно-промышленного колосса, намеренно не замечают.

На протяжении столетия Польша (и Ватикан) втягивала Украину в западный "латинский" и католический мир, что приводило к многочисленным войнам с Россией. Нынешнее положение несчастной и снова цинично используемой Украины по сути - только продолжение этих попыток превратить ее во враждебный плацдарм против России. Цель - заставить Россию согласиться на диктат западного капитала, и тогда Запад ее полюбит. Россия обороняется, и только глупейшие из глупейших представители рода человеческого или просто его враги не хотят этого понимать и подталкивают Россию ко все новым и новым оборонительным действиям. Хотя Москва, бесспорно, предпочитает мирное сотрудничество при сохранении за ней права заботиться о собственной безопасности и оставаться полностью независимой. Соединенные Штаты, будучи уходящим гегемоном, не собираются мириться с тем, что американцам придется менять менталитет, рожденный во времена захвата индейских территорий, и переходить к взаимодействию с другими народами на равноправных и взаимоуважительных началах. Этот недобровольный американский отказ от седла, кольта, кулака и лассо (основы американской культуры и политики) может обернуться для мира даже не потоками, а реками крови.

И тем не менее именно Белому дому (по крайней мере сейчас), который очень хотел бы поставить Москву на колени, придется дать по тормозам. К счастью, долларовые мультимиллиардеры страшно бояться за свою безопасность и хорошо знают, что по-настоящему большая война, даже ядерная, лишит их любимой игрушки. А ею, к сожалению, для человечества, стала планета Земля. Маску еще не удалось обустроить на Марсе запасной дом для мультимиллиардеров, куда они перед уничтожением Земли могли бы переехать. Когда домик на Марсе будет готов, ядерную войну можно будет начать. А пока нельзя!

Иво Шебестик (Ivo Šebestík)