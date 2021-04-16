Систему распознавания лиц презентует в Москве холдинг "Швабе"

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Контрольно-пропускную систему "Зоркий" представляет холдинг "Швабе" посетителям крупнейшей в России выставки технических средств охраны Securika Moscow которая проходит в Москве.

"Высокоинтеллектуальная контрольно-пропускная система с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений контролирует потоки людей на проходных школ, предприятий и госучреждений", - сказано в сообщении, размещённом в четверг на сайте госкорпорации "Ростех".

Сообщается, что "интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных создано на основе тепловизоров, разработанных "Швабе" в рамках борьбы с коронавирусом".

"В составе новинки тепловизор, абсолютно черное тело для калибровки изображения и рабочее место со специальным программным обеспечением предиктивной видеоаналитики. Комплекс может интегрироваться с системой контроля и управления доступом (СКУД) объекта и оснащен полноформатным экраном для анализа и визуализации поступающей информации", - говорится в сообщении.

Система называется "Зоркий" - под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе имени Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов. "Название отражает задачи и функционал устройства. Выпуск комплекса будет осуществлять это же предприятие в Красногорске", - информирует пресс-служба.

По её данным, "это универсальный инструмент для повышения безопасности, особенно в организациях с большим количеством людей - за счёт высокой дальности действия". "При условии, - что сотрудники занесены в специальную базу, ещё до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет", - сказано в сообщении.

Комплекс также "способен идентифицировать личность сотрудника по таким параметрам, как пол и возраст, распознавать, скрыто ли его лицо за солнцезащитными очками или защитной маской, записывать видео и не только", говорится в пресс-релизе.

Отмечено также, что "человеческий фактор в работе сведён к минимуму - свою деятельность система может осуществлять самостоятельно, оповещая оператора или другое ответственное лицо в случае необходимости".

Первый заместитель генерального директора "Швабе" - директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин отмечает, что история "Зоркого" началась ещё в марте прошлого года, когда Россия столкнулась с эпидемией коронавируса и с вопросом о том, как этой угрозе противостоять.

По его словам, холдинг "Швабе" в сжатые сроки аккумулировал весь научно-технический потенциал и производственные мощности и в рамках правительственного распоряжения от 21.03.2020 года № 708-р "начал работу по созданию и поставкам спецоборудования - бесконтактных ИК-термометров, установок обеззараживания воздуха и тепловизионных комплексов для выявления людей с высокой температурой в потоке".

"После успешного выполнения правительственной задачи наши специалисты пришли к выводу, что функционал тепловизоров может быть расширен и выведен за рамки пандемии", - сказал Калюгин, которого цитирует пресс-служба.