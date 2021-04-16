Война по доверенности

Йемен как игровое поле для региональных держав

Внешние силы оказывают ключевое влияние на происходящие в Йемене события, непрерывно усложняя внутриполитическую ситуацию. Администрация президента США Джо Байдена твердо намерена положить конец йеменскому конфликту. Но задача остается сложной. Если внешние игроки отступят раньше времени, Йемен останется разделенным на части, где многочисленные этнические группы продолжат воевать на своей территории, тем самым решая насущные задачи третьих стран.

Пять лет гражданской войны

Международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абдраббухом Мансуром Хади находится в состоянии гражданской войны с шиитской группировкой «Ансар Аллах», широко известной как хуситы. За счет военного наступления ополчение стремится создать в Йемене независимый имамат. Хуситы получают поддержку от шиитского исламского Ирана, а его заклятый враг – суннитская Саудовская Аравия организовала коалицию вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), чтобы вернуть президента Хади и его правительство к власти после того, как тот был свергнут хуситами. Внутриполитический конфликт в Йемене перерос в саудовско-иранскую марионеточную войну после военного вмешательства коалиции во главе с Эр-Риядом.

Примечательно, что Саудовская Аравия и ОАЭ преследуют разные, несколько противоречивые цели, несмотря на то, что они участники одной и той же коалиции. Для Эр-Рияда приоритетом является ограничение иранского влияния и нейтрализация угрозы, исходящей от хуситских ополченцев. ОАЭ в свою очередь в основном борются с местным подразделением террористической организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) – еще одной стороной йеменского конфликта и принципиальным союзником правительства Хади. Когда центральное правительство Йемена и Саудовская Аравия доказали, что не желают расторгать партнерство между Хади и «Братьями-мусульманами», ОАЭ начали тренировать ополченцев для противостояния альянсу Хади и экстремистской группировки. Это означает, что в гражданской войне в Йемене все большее значение приобретает еще один субъект, который борется против ополченцев-хуситов, но также все чаще атакует правительственные войска.

В начале войны в Йемене бывший президент США Дональд Трамп отказался активно участвовать в мероприятиях коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, однако обещал оказывать ей поддержку. Теперь новая администрация Байдена делает разворот, заявляя, что больше не будет поддерживать Саудовскую Аравию. Это изменение в американской стратегии усиливает и без того значительное давление на Эр-Рияд с требованием прекратить военное вмешательство. Однако любой уход внешних игроков вряд ли приведет к прочному мирному урегулированию из-за того, что местные противоборствующие стороны связывает историческая вражда.

Как разворачивался конфликт в Йемене

“ Новая администрация президента США впервые назначила специального посланника в Йемен, что свидетельствует о намерении уделять конфликту больше внимания ”

В результате так называемой арабской весны правитель Йемена президент Али Абдулла Салех ушел в отставку в 2012 году. Президентом стал его зам Хади. На фоне образовавшегося вакуума власти ополченцы-хуситы начали наступление, быстро захватив значительную часть Северного Йемена и столицу Сана. После тесного сотрудничества с бывшим президентом Салехом, который впоследствии был ими же убит, и при поддержке лояльных Салеху военных хуситы смогли продвинуться к портовому городу Аден, захватив его в марте 2015 года. После этих событий правительство президента Хади оказалось в изгнании в Саудовской Аравии. Впоследствии Эр-Рияд организовал коалицию, в которую вошли ОАЭ, Египет, Кувейт, Марокко и Бахрейн. В марте 2015 года они осуществили военное вмешательство в Йемен с целью восстановления Хади на его посту. План состоял в том, чтобы ослабить ополчение хуситов с помощью войны, которая велась в основном с применением авиации. Коалиции Саудовской Аравии и ОАЭ удалось вернуть себе часть Южного Йемена, включая Аден. Быстрой победы не случилось из-за недостаточного снабжения сухопутных войск, несмотря на военное превосходство коалиции. Как следствие хуситскому ополчению удалось закрепиться в некоторых районах Йемена.

Исторически сложившийся антагонизм между ранее разделенными севером и югом вновь вспыхнул в Адене в августе 2019 года. Сепаратисты изгнали правительственные войска Хади и разгромили их союзников – йеменское подразделение «Братьев-мусульман». Поскольку сепаратисты проходили подготовку в ОАЭ, напряженность между ОАЭ и правительством Хади усилилась.

Цели Саудовской Аравии и ОАЭ

С 2004 года Саудовская Аравия поддерживала правительство Йемена в борьбе с хуситами. Во время многочисленных войн его правительство утверждало, что шиитское ополчение находится в зависимости от Ирана. В то же время Эр-Рияд считал хуситов, чей оплот находился в Северном Йемене на границе с Саудовской Аравией, объединением, угрожающим внутренней безопасности страны. Тот факт, что «маргинальное и угнетенное шиитское меньшинство» проживает в самой Саудовской Аравии, также усилил озабоченность Эр-Рияда.

Назначенный в 2015 году министр обороны и нынешний наследный принц КСА Мухаммед бин Салман хотел добиться за счет интервенции в Йемене быстрой победы и восстановить своего протеже Хади. Вечному противнику Саудовской Аравии Ирану также предстояло дать отпор. Целью военного вмешательства в начале войны было разоружение хуситов, прекращение их отношений с Ираном и обеспечение участия в создании правительства национального единства.

Военное вмешательство в Йемен предоставило прекрасную возможность для ОАЭ заявить о себе. «Арабская весна» привела к ослаблению традиционных центров в регионе, таких как Сирия и Египет. Возникновение этого вакуума власти позволило ОАЭ вырваться с позиций традиционной роли младшего партнера Саудовской Аравии. После периода внутренней консолидации, ставшего возможным благодаря усилению репрессий против «Братьев-мусульман» и ослаблению власти эмирата Дубай в результате финансового кризиса, наследный принц ОАЭ начал проводить более агрессивную внешнюю политику. Участие в разрешении различных кризисов (Йемен, Катар и Ливия) должно было подчеркнуть новую роль ОАЭ и преследуемую ими цель не допустить прихода к власти исламистов.

Но военные цели двух союзников совпадают только внешне. Обе страны по-разному воспринимают региональные угрозы. Политика ОАЭ ставит во главу угла подавление политического исламизма «Братьев-мусульман», поскольку они рассматривают экстремистскую группировку и ее потенциальные возможности по мобилизации прокси-структур как главную угрозу стабильности своего режима. Подавление экспансионистского влияния Ирана, напротив, является главным приоритетом Саудовской Аравии. Кроме того, руководство ОАЭ рассматривает военную интервенцию в Йемене как средство взятия под свой контроль йеменских портов для расширения сферы влияния в Аденском заливе.

Хуситы и Иран

Вопреки представлениям Саудовской Аравии сотрудничество между шиитскими ополченцами-хуситами и Ираном изначально было весьма ограниченным по масштабам и сферам деятельности. Однако в ходе гражданской войны оно заметно усилилось. Сотрудничество хуситов с Тегераном не основано на общей шиитской идеологии, как это часто предполагается. По сути их объединяет общий интерес к ослаблению Саудовской Аравии и укреплению собственной власти. Йеменское ополчение рассматривает себя как внутреннего игрока, преследующего чисто внутренние политические цели. В отличие от других иранских союзников хуситское ополчение – это устоявшаяся и в значительной степени самодостаточная группировка, что делает ее самым экономически эффективным союзником Ирана в регионе. Можно сказать, что взаимовыгодные отношения между хуситами и Тегераном сложились, поскольку ополчение уже было сформировано политически, идеологически и в военном плане к началу гражданской войны.

Поставки Ираном вооружения и военной техники позволили хуситам расширить спектр угроз для Эр-Рияда. Повстанцы атакуют территорию Саудовской Аравии с использованием ракетного вооружения. Благодаря иранским БЛА-камикадзе и крылатым ракетам Quds-1 интенсивность и глубина поражения боевых действий увеличились, что в настоящий момент представляет существенную угрозу внутренней безопасности Саудовской Аравии. Хуситы совершают регулярные обстрелы, чтобы оказать давление на соседнее государство и сесть за стол переговоров. При этом их цель – заставить Эр-Рияд принять новый территориальный статус-кво. Иран надеется, что перераспределение ресурсов Саудовской Аравии на окончание гражданской войны в Йемене отвлечет внимание от его более важного стратегического союзника Башара Асада.

Баланс сил

Репутация Саудовской Аравии серьезно пострадала из-за убийства Джамаля Хашогги и многочисленных обвинений ее руководства в военных преступлениях. Вместе с тем внутри страны издержки проводимой в Йемене кампании являются тяжелым бременем, особенно в то время, когда наблюдаются падение цен на нефть и экономическая рецессия на фоне пандемии COVID-19. С точки зрения военных амбиций Эр-Рияд, похоже, не оправдал собственных ожиданий. Ухудшения отношений между хуситами и Ираном ему добиться также не удалось.

Со своей стороны хуситы использовали войну для укрепления позиций на северо-западе Йемена и теперь контролируют 70–80 процентов населения страны. По этой причине ожидать, что они откажутся от оружия и присоединятся к правительству национального единства, – это принятие желаемого за действительное.

ОАЭ в отличие от Саудовской Аравии частично достигли своих военных целей, продемонстрировав, что способны проводить независимую политику, а также освободились от роли младшего партнера Саудовской Аравии и остаются крупным игроком в Йемене, несмотря на недавний вывод войск из страны. Им удалось – частично самостоятельно, частично с помощью союзников – взять под свой контроль основные йеменские порты, кроме Ходейды. Эти объекты инфраструктуры позволяют ОАЭ при необходимости снова вмешаться в йеменский конфликт. Однако среднесрочные и долгосрочные последствия геостратегического позиционирования вокруг Баб-эль-Мандебского пролива пока прогнозу не поддаются.

Тем не менее военное участие ОАЭ в урегулировании йеменского конфликта подорвало имидж страны точно так же, как и Саудовской Аравии, а ведение боевых действий привело к усилению напряженности между различными эмиратами. При этом стратегия «низких затрат и высоких вознаграждений» сыграла в плюс Ирану. Обладая небольшими ресурсами, Тегеран смог создать реальную военную угрозу на границе с Саудовской Аравией и даже ее внутренним территориям. В результате последствий войны ущерб репутации партнеров по коалиции и их охлаждение отношений с США могут принести пользу Ирану.

До стабильного мирного процесса в Йемене еще далеко. Прежде всего необходимо преодолеть исторически сложившийся антагонизм между центральным правительством и хуситами, а также принять во внимание роль игроков, пришедших к власти в субрегионах в результате гражданской войны, которые, вероятно, будут заинтересованы в сохранении статус-кво.

Лариса Шашок, преподаватель МГИМО МИДа РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года