Космонавт сообщил о снижении утечки воздуха на МКС после герметизации

Утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) удалось снизить в три раза после герметизации. Об этом 15 апреля рассказал космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер.

По его словам, одну трещину обнаружили он и Анатолий Иванишин. «Вторую трещину Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков нашли. Земля подготовила все технически, они сейчас заделывают эти трещины», — рассказал космонавт в ходе посещения в Санкт-Петербурге «ОДК-Климов».

Как он добавил, есть еще очень маленькие трещины, но утечка воздуха снизилась в три раза. До этого она была невысокой, так как ее компенсировали средства жизнеобеспечения станции.

В начале апреля сообщалось, что российский космонавт Сергей Рыжиков продолжает заделывать трещины на МКС, он использует герметик. При помощи пастообразной композиции космонавт проводит соответствующие работы по ремонту трубопровода и сварных швов модуля.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2020 года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к МКС 14 октября, взял с собой оборудование.

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) также произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

11 января стало известно, что после инцидента с дырой в обшивке РКК «Энергия» внедрила систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей «Союз» на всех этапах, а не только на основных участках.