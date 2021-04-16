Кабмин подготовил решение об увеличении окладов космонавтов на 50-70%

Как сообщает правительство, оклады увеличатся с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России подготовило решение об увеличении окладов космонавтов и кандидатов в космонавты на 50-70%. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство подготовило постановление, которое коснется всех действующих космонавтов и кандидатов в их отряд, - тех, кто уже был в космосе и кто пока к этому готовится. Их должностные оклады существенно вырастут на сумму от 50% до 70% в зависимости от категории", - сказал он.

Как сообщается в четверг на сайте правительства, оклады космонавтов увеличатся с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей в месяц.

"Документ вносит изменения в положение о материальном обеспечении космонавтов. Корректировки касаются нескольких категорий специалистов. Так, согласно новому постановлению оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Должностной оклад - одна из составляющих зарплат космонавтов. В целом их зарплаты складываются из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Ранее первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил ТАСС, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей. По его словам, на сегодняшний день зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы.

Решение об увеличении окладов

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты - на 70%. Такую инициативу он озвучил на совещании по вопросам развития космической отрасли. Он заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Президент рассчитывает, что принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.