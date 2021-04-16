В России создан квадрокоптер-невидимка

В России разработан первый беспилотный летательный аппарат (БЛА) типа «квадрокоптер» ZALA 421−24, неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил руководитель направления специальных проектов отечественной компании ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Никита Хамитов. По его словам, этот коптер может совершать полет в полном режиме радиомолчания. Мы даем ему точку на карте, полностью отключаем канал связи и GPS и отправляем в координату. Бортовой компьютер формирует облако точек на земле и уже относительно земли производит полет.

«ZALA 421−24 может вернуться из абсолютно любой точки полета, если нам заглушили связь или GPS», - уточнил он.

Время полета нового квадрокоптера составляет около 40 минут, а дальность - около 5 км. ZALA 421−24 может оснащаться видеокамерой и тепловизионным устройством.

В пресс-службе «Калашникова» подчеркнули, что БЛА трудно обнаружить в воздухе благодаря его малой акустической и визуальной заметности.