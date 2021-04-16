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Российская газета

Новый китайский авианосец измерили со спутника

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Источник изображения: rg.ru

Судя по габаритам нижней части китайского авианосца Type 003, его размеры не сильно отличаются от новейших американских кораблей типа Gerald R. Ford. К такому выводу пришли эксперты Naval News, изучив спутниковое фото верфи в Шанхае, где строится авианосец.

По расчетам издания, длина по ватерлинии Type 003 составит порядка 300 метров. Это немного меньше, чем у Ford (317 метров), но значительно больше, чем у предыдущих китайских авианосцев (270 м). Еще одним существенным отличием нового корабля КНР от предшественников станут катапульты. Type 001 и 002, построенные по советскому проекту, используют трамплин, не позволяющий взлетать тяжелым самолетам - например, летающему радару KJ-600.

Тип катапульты, которую планирую установить китайцы, пока неизвестен. Высокотехнологичная электромагнитная, как на Ford, мощнее паровой и быстрее перезаряжается, однако ВМС США столкнулись с серьезными проблемами в ее эксплуатации. Важная разница между Type 003 и авианосцами США - в силовой установке. Как ожидается, китайский корабль не будет использовать ядерный реактор, что сократит его боевую дальность и потребует танкеров сопровождения.

Сборка Type 003 идет быстро - рядом с корпусом гигантского корабля видны много секций, подготовленных к установке. Скоро полетная палуба начнет обретать форму и тогда мы узнаем, каков будет третий авианосец ВМС Китая.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Ядерный щит
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