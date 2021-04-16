Порядок получения документов для обеспечения жильем военных упростят

На переданных военными землях будут строить жилье, больницы, школы и детсады.

По данным Минобороны, новую систему документооборота в тестовом режиме внедрили на базе московского филиала "Росжилкомплекса"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Переход Минобороны России на единую систему управления и распоряжения жилищным фондом позволит упросить процедуру получения жилья для военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, "новая система позволит упростить документооборот, улучшить качество предоставления услуг, повысит социальную защищенность военнослужащих".

По данным министерства, новая система документооборота в тестовом режиме внедрена на базе московского филиала "Росжилкомплекса" - организации, распоряжающейся жилыми фондами военного ведомства.

"Благодаря переходу Минобороны России на единую систему управления и распоряжения специализированным жилфондом мы можем сократить время на управленческие решения, предоставить военнослужащим новые гарантии качества обслуживания, обеспечить им и их семьям социальную защиту в части создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру службы. Московский опыт будет транслироваться по всей стране", - процитировали в министерстве слова начальника "Росжилкомплекса" Валерия Абраменкова.

По его словам, разработанное организацией новое программное обеспечение позволит оцифровать жилищный фонд и перенести все данные о помещениях в единую электронную базу. "До конца года оно будет применяться при приемке и сдаче служебных помещений повсеместно", - сообщили в Минобороны.

Презентация программного обеспечения прошла на учебно-методических сборах ФГАУ "Росжилкомплекс", которые начались сегодня в Анапе. Сборы, в которых принимают участие 150 специалистов, продлятся до 16 апреля.