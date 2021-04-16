Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер "Ступинец", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - сказали в округе.

Как уточнили в ЮВО, корабельная группа будет отрабатывать в море поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём стрельб из штатного вооружения кораблей.

Кроме того, двум корабельным группам флотилии предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере, отработать практические действия по отражению воздушного нападения противника со стрельбой по воздушным целям и нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.