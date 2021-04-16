Войти
РИА Новости

Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности

293
0
0

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер "Ступинец", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - сказали в округе.

Как уточнили в ЮВО, корабельная группа будет отрабатывать в море поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём стрельб из штатного вооружения кораблей.

Кроме того, двум корабельным группам флотилии предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере, отработать практические действия по отражению воздушного нападения противника со стрельбой по воздушным целям и нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
15.03.2018
Корабли и расчеты ПВО Каспийской флотилии отработали уничтожение "вражеских" беспилотников
16.02.2018
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
06.06.2017
Шойгу лично провел учения с экипажем малого ракетного корабля "Град Свияжск"
31.08.2016
Разбор "Калибров"
23.01.2014
Генералы утвердили планы на 2014 год
20.01.2014
"38 попугаев" и три "грачонка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики