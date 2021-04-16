Знаменитый РПГ-7 стал основой для реактивной установки спецназа ЮАР

Известно, что советский ручной гранатомет РПГ-7 по своей популярности в мире может соперничать с автоматом Калашникова. По разным оценкам, "семерки" используют в армиях более чем сотни государств.

Here’s something you don’t see every day. A South African Special Forces Hornet rapid deployment reconnaissance vehicle fitted with a pop-up multi-RPG launcher. It doesn’t appear to have seen widespread use: I saw pics of it years ago & since then only a handful have emerged. pic.twitter.com/hhIDebjrSo — Darren Olivier (@darren_olivier) April 14, 2021

Во многих они выпускаются серийно, в некоторых изготавливаются по лицензии, но чаще без нее, как, например, в Соединенных Штатах.

С 60-х годов это противотанковое оружие применялось практически во всех войнах и конфликтах, и на его счету многие сотни, а возможно уже и тысячи единиц уничтоженной бронетехники различных типов. От сравнительно слабо бронированных транспортеров - до основных боевых танков, в том числе хорошо защищенных M1 Abrams армии США.

Достаточно часто с помощью РПГ сбивались различные летательные аппараты: боевые и транспортные вертолеты, самолеты. Известен случай поражения четырехмоторного Lockheed C-130 Hercules в Уганде, в конце 70-х годов.

Активно используются гранатометы этой модели и их модификации в частях специального назначения.

Например, в ЮАР местные разработчики даже создали шестиствольную установку, которая обладала защитой стрелка и монтировалась на шасси автомобилей типа багги. Правда, по всей видимости, широкого распространения она не получила.

К слову, попытки создать варианты с несколькими "трубами" предпринимались и раньше. Например, в Румынии, в Иране во время войны с Ираком, в Армении, на Украине. Однако, как оказалось, РПГ-7 наиболее эффективен в своем базовом варианте, разумеется, при условии постоянной модернизации имеющегося ассортимента реактивных гранат. Последние постоянно улучшаются, повышается бронепробиваемость, появились осколочные и термобарические версии.

Алексей Моисеев