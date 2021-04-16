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АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске

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Как сообщило АО "Рособоронэкспорт", генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех), заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев принял участие в отчетно-выборной конференции Ярославского регионального отделения Союза, которое он курирует, прошедшей 14 апреля 2021 года на базе ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Госкорпорацию Ростех) в Рыбинске.

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", август 2019 года (с) АО "Рособоронэкспорт"

В ходе конференции обсуждается подготовка к очередному отчетно-выборному VII съезду Союза машиностроителей России, а также ряд вопросов по функционированию регионального отделения.

"Предприятия Ярославской области, входящие в Союз машиностроителей России, вносят существенный вклад в военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами. Сегодня экспортный портфель заказов на их высокотехнологичную продукцию по линии Рособоронэкспорта составляет порядка 70 млрд рублей, - сообщил Александр Михеев. - Разрабатываемые и производимые в области двигатели и оборудование для авиационной техники, корабли и катера различных классов, судовые агрегаты, телеметрические системы и оптика пользуются высоким спросом в различных регионах мира".

Ярославское отделение Союза машиностроителей России объединяет 16 крупных промышленных предприятий и ведущих учебных заведений области.

"Сегодня благодаря отлаженному в рамках Союза машиностроителей взаимодействию промышленности с учебными заведениями области, а также выстроенной молодежной политике на предприятия приходят подготовленные сотрудники, патриоты России и Ярославской области. Они получают отличные возможности для реализации своих знаний и навыков, профессионального роста, а также достойную оплату труда", - добавил глава "Рособоронэкспорта".

По итогам 2020 года в рейтинге эффективности работы Ярославское отделение Союза машиностроителей России заняло 11-е место среди 70 региональных отделений. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, ярославскими машиностроителями велась активная общественная, волонтерская и спортивная работа на федеральном и региональном уровнях.

Предприятия Ярославля и области под эгидой Ярославского отделения продолжили участие в акциях Союза машиностроителей, таких как "Великая память Победы" и "Инженеры будущего-2020", "День машиностроителя". Всего в прошлом году было проведено более 200 мероприятий, 8 заседаний регионального отделения.

Волонтеры Ярославского отделения СоюзМаша России вошли в состав всероссийского движения "Мы вместе", созданного для оказания добровольной помощи медикам в условиях пандемии COVID-19. Ярославцы участвовали в общественной жизни региона, оказывая помощь населению и проводя мероприятия для работников промышленности. Кроме того, отделение активно осуществляло донорскую деятельность, что практически исключило возможность дефицита банка крови Рыбинской станции.

Между "Рособоронэкспортом" и Правительством Ярославской области действует соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2019 году на полях Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Документ определяет основы сотрудничества и взаимодействия в интересах развития научно-технического и производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса Ярославской области и увеличения объемов экспорта производимой организациями продукции военного, специального, гражданского и двойного назначения в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также в целях экономического и социального развития Ярославской области.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
СМР
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Военные учения
МАКС-20XX
Медицина
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