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Известия.ru

Россия и Белоруссия начнут совместные дежурства по ПВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Российские и белорусские военные летом приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Белоруссии. Об этом сообщил 15 апреля командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.

По его словам, несение совместного боевого дежурства начнется в рамках реализации плана действий дежурных сил в рамках Единой региональной системы ПВО. План двух стран был утвержден в конце минувшего года.

15 марта в минобороны Белоруссии рассказали, что в республике создадут белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

В России планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки Сухопутных войск. Там будут подготавливать мотострелковые и танковые подразделения стран по методикам, учитывающим боевой опыт российских ВС.

5 марта стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

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Шойгу Сергей
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