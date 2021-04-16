В «Роскосмосе» допустили предоставление жилищной субсидии космонавтам

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в четверг, 15 апреля, что космонавтам в будущем могут предоставить жилищную субсидию.

«Было сделано предложение, которое мы сейчас серьезно прорабатываем, — предоставлять космонавтам некую жилищную субсидию», — рассказал он ТАСС.

Овчинников пояснил, что в предложении речь идет о выдаче служебного жилья в 144-квартирном доме в Звездном городке для кандидатов в космонавты. При этом отмечается, что президент России Владимир Путин принял решение о его достройке после проработки данного вопроса лично с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

«Когда ты становишься космонавтом, ты получаешь жилищную субсидию. Здесь, наверное, речь будет идти о компенсации процентной ставки по ипотеке и компенсации части основного долга по ипотеке за каждый полет», — уточнил Овчинников.

Зампред гендиректора государственной корпорации добавил, что на момент нахождения космонавта в отряде процентная ставка полностью компенсируется. Он пояснил, что это позволяет человеку «гасить тело ипотечного кредита».

По его словам, для предоставления жилищной субсидии необходимо дополнительное финансирование.

12 апреля президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить должностной оклад тем, кто летал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. Максим Овчинников, в свою очередь, рассказал, что зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тыс. рублей в месяц.