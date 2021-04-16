Ракетные комплексы «Искандер-М» в Армении

Как известно, Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) заявило, что 15 марта 2021 года в занятом азербайджанскими силами городе Шуша (Нагорный Карабах) при проведении разминирования обнаружило обломки двух баллистических ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ракеты, судя по представленным фотоматериалам, оснащенные кассетными боевыми частями (штатно отработавшими), предположительно, были выпущены армянскими вооруженными силами по району Шуши после занятия этого города азербайджанскими войсками в последний день Второй Карабахской войны 9 ноября 2020 года.

Представленные азербайджанской стороной, как заявляется, обнаруженные в районе Шуши обломки двух отработавших баллистических ракет 9М723 с кассетными боевыми частями оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" (с) oxu.az

ANAMA было заявлено, что обломки двух ракет находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Согласно азербайджанским заявлениям, данные ракеты имели маркировку 9М723 и относились к модификации комплекса "Искандер-М", состоящей на вооружении Вооруженных Сил России, что породило в азербайджанских СМИ спекуляции о принадлежности выпушенных ракет российской стороне.

Со стороны bmpd напомним, что еще в конце ноября 2020 года была распространена информация из "источников в оборонном ведомстве Азербайджана", согласно которым, "за период конфликта длившегося на территории Карабаха полтора месяца, армянская армия четыре раза применила комплексы "Искандер" для нанесения ударов по территории Азербайджана, однако, ни одна из ракет не смогла поразить свои цели".

Укажем также, что в феврале 2021 года Министерство обороны России отрицало применение ракетных комплексов "Искандер" армянской стороной в ходе конфликта.

Между тем, не вполне понятно, почему азербайджанские СМИ решили, что атрибутация обломков найденных в районе Шуши ракет как принадлежащих комплексу "Искандер-М" свидетельствует именно об их их принадлежности Вооруженным Силам России, а не Армении. Достаточно указать, что еще в сентябре 2018 года ныне находящийся в предварительном заключении тогдашний военный корреспондент газеты "Коммерсантъ" Иван Сафронов в опубликованном в этом издании материале сообщал о поставках Россией вооруженным силам Армении ракетных комплексов именно в исполнении "Искандер-М":

"В 2016 году (тогда резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе) Ереван закупил несколько десятков пусковых установок реактивной системы залпового огня "Смерч", ПЗРК "Игла-С", наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М" и другую технику на общую сумму около $200 млн. Более того, как рассказал источник "Ъ" в сфере ВТС, в 2016 году Армения получила дивизион оперативно-тактических комплексов (ОТРК) "Искандер-М" с ракетами 9М723. Де-юре это нарушает договор о распространении ракетных технологий, поскольку дальность поражения цели у этих ракет превышает 300 км, признается собеседник "Ъ" в сфере ВТС. В Москве на такой шаг пошли вынужденно: ОТРК были срочно нужны Армении для поддержания военного паритета с Азербайджаном, обладающего куда большим арсеналом наступательного оружия. На создание же экспортной модификации "Искандера-Э", не подпадающего под ограничения, требовалось время, которого в случае решения Баку атаковать армянские позиции в Нагорном Карабахе, не было".