Российским космонавтам значительно подняли зарплату

Зарплата российских космонавтов увеличится минимум на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Решение президента России о значительном повышении средней заработной платы космонавтов прокомментировал первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников. По его словам, кандидаты в космонавты будут получать на 70 процентов больше, чем ранее, — около 300 тысяч рублей. «Для тех, кто летал, повышение на 50 процентов — их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей в среднем», — отметил Овчинников.

При этом зарплаты российских космонавтов пока все равно практически в два раз ниже, чем у их коллег из США и Европы. Представитель «Роскосмоса» заявил, что астронавты НАСА в среднем получают около 8-9 тысяч долларов, астронавты Европейского космического агентства — 7-8 тысяч долларов.

Максим Овчинников признался, что для решения вопроса о повышении зарплаты потребовалось около четырех месяцев. «Задача увеличения заработной платы космонавтов является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимается сам Дмитрий Олегович Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации», — рассказал Овчинников. По словам представителя «Роскосмоса», первые выплаты после повышения должны поступить в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения по значительному увеличению зарплат российских космонавтов 12 апреля. Путин также поручил правительству подготовить и утвердить документ о комплексном и долгосрочном подходе в космической отрасли.

Андрей Ставицкий