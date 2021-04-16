Китайские «Грады»

В 1969 году в ходе пограничного конфликта за остров Даманский советская сторона очень успешно использовала новые РСЗО БМ-21 «Град». Китайские военные были весьма впечатлены мощью нового оружия. Когда спустя десять лет в их руки попала трофейная БМ-21, они тут же скопировали её и приступили к поэтапному совершенствованию.

Начало разработок китайского реактивного оружия относится ещё к 50-м годам. Опираясь на конструкцию советского 140-мм снаряда, китайцы создали собственные уменьшенные варианты реактивных снарядов калибров 107 и 130 мм, стабилизируемых вращением. Такие РСЗО массово экспортировались, а целый ряд стран наладил их собственное производство. К началу 70-х годов тактико-технические характеристики систем калибров 107 и 130 мм уже перестали отвечать требованиям времени, однако собственного опыта и знаний для создания новой РСЗО китайским специалистам явно не хватало. Пришлось искать «источник вдохновения» на стороне.

Клоны первого поколения

Конфликт за остров Даманский в 1969 году стал боевым дебютом новых советских РСЗО БМ-21. Китайские войска в полной мере ощутили на себе огневую мощь «Градов». Однако, в отличие от другой советской новинки — танка Т-62 — «затрофеить» БМ-21 в тот раз не удалось. Случай представился лишь десять лет спустя, когда в ходе войны с другим социалистическим соседом — Вьетнамом — китайцам удалось захватить исправный «Град», да ещё и с боекомплектом. В итоге уже в 1981 году на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) поступила РСЗО «тип 81» (она же PHL-81) — копия артиллерийской части БМ-21, но на шасси грузовика «Ханьян» CQ260 (французского «Берлие» GBU-15, выпускавшегося в КНР по лицензии). Позже появился вариант этой РСЗО на шасси автомобиля «Шаньси» SX2150. Помимо собственно пусковой установки (ПУ), была создана транспортно-заряжающая машина. Перезарядка ПУ с её помощью занимает около восьми минут. В Китае был налажен и выпуск собственных 122-мм реактивных снарядов — осколочно-фугасных, дымовых, кассетных (с кумулятивно-осколочными суббоеприпасами) и, вероятно, химических.

РСЗО «тип 81» Источник изображения: flickr.com

Батарея РСЗО «тип 81». На заднем плане — транспортно-заряжающие машины Источник изображения: fas.org

Своеобразной побочной ветвью развития китайских градов стала система «тип 83» — 24-ствольная пусковая установка на шасси трёхосного автомобиля «Донг Фэнг» EQ240, несколько напоминающего «Урал-375», но с длинной двухрядной кабиной. В НОАК она считается средством инженерного вооружения, а не артиллерийской системой, поскольку основное её предназначение — дистанционное минирование местности при помощи реактивных снарядов, снаряжённых противопехотными и противотанковыми минами. Дальность стрельбы такими снарядами составляет 15 км, но в случае необходимости «тип 84» может вести огонь и обычными 122-мм реактивными снарядами с дальностью стрельбы 20 км.

Система дистанционного минирования «тип 83» Источник изображения: defence.pk

На гусеничном шасси

Дальнейшее развитие китайского «Града» преследовало две цели: повышение тактической мобильности РСЗО и обеспечение возможности транспортировки на пусковой установке дополнительного боекомплекта (решение, «подсмотренное» у чехословацкой РСЗО RM-70 и югославской М-77 «Огань»). Эти цели были достигнуты путём создания РСЗО «тип 89» (PHZ-89). Повысить проходимость удалось за счёт использования гусеничного шасси WZ-321 от китайской «Акации» — САУ «тип 83» (PLZ-83). В его кормовой части разместили пакет направляющих, а перед ним — второй комплект реактивных снарядов, прикрытый легкобронированным кожухом. Благодаря такому решению время перезарядки ПУ сократилось до трёх минут. Ещё одним важным новшеством стала цифровая система управления огнём, обеспечивающая передачу данных по радиолинии с командной машины на пусковые установки.

РСЗО «тип 89» — вид с левого борта Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

РСЗО «тип 89» — вид с правого борта Источник изображения: tanks-encyclopedia.com

Пакет направляющих расположен на поворотном основании, а слева от него на том же основании находится бронированная рубка наводчика. Над её люком установлен 12,7-мм пулемёт. Боевая машина снабжена фильтровентиляционной установкой, благодаря чему может действовать в условиях применения оружия массового поражения. PHZ-89 имеет дизельный двигатель жидкостного охлаждения WR-4B (копия «Дойца» 12150L) мощностью 520 л.с.

Залп РСЗО «тип 89» Источник изображения: chinamil.com.cn

Обозначение «тип 89» как бы намекает, что РСЗО была принята на вооружение в 1989 году. Но с китайскими системами вооружения часто бывает, что между принятием на вооружение и началом поставок в войска проходит несколько лет. В более или менее заметном количестве «тип 89» пошёл в войска лишь в конце 90-х. Примерно в то же время в боекомплекте китайских «Градов» появились новые реактивные снаряды с дальностью стрельбы, увеличенной до 30 км.

С гусеничного шасси — на колёсное

Решения, апробированные на PHZ-89, получили дальнейшее развитие в РСЗО «тип 90» (PHL-90), появившейся в середине 90-х годов. Вместо недешёвого и тяжёлого гусеничного шасси в ней вернулись к автомобильному — фирмы «Бэй Бэн», производящей машины по лицензии «Мерседес-Бенц». Первый вариант «типа 90» использует шасси «Тиема» SC2030, на котором удалось поместить и пакет направляющих, и стеллаж со вторым комплектом реактивных снарядов. Также применена система управления огнём, аналогичная той, что используется на «типе 89».

РСЗО «тип 90» Источник изображения: fas.org

ТЗМ для РСЗО «тип 90» Источник изображения: armyrecognition.com

Вариант «тип 90А» (PHL-90А) отличается более современным шасси «Тиема» ХС2200, а также усовершенствованной системой управления. Теперь наведение ПУ на цель и залп осуществлялись полностью в дистанционном режиме — по командам с командно-штабной машины. На РСЗО «тип 90В» вновь сменили шасси (на «Бэй Бэн» 2629) и добавили возможность применения реактивных снарядов с наведением на конечном участке траектории.

РСЗО «тип 90ВМ» армии Перу Источник изображения: flickr.com

В настоящее время НОАК располагает около 550 РСЗО PHL-81 и PHL-90 (в основном в варианте PHL-90А), а также примерно 375 PHZ-89. Китайские «Грады» нашли и покупателей за рубежом. В частности, PHL-81 поставлялись в Мьянму (20 единиц), Камбоджу (6) и Чад (4). «Тип 90» попал на вооружение в ту же Мьянму (20), Оман (6), Габон и Индонезию (по 4). Самым крупным покупателем является Перу — армия этой страны в начале 2014 года получила 27 усовершенствованных систем «тип 90ВМ».

Весьма туманным является вопрос о возможных поставках китайских «Градов» в КНДР. Хотя такую возможность не сбрасывают со счетов, всё же более вероятными считаются прямые поставки оригинальных изделий из СССР и их дальнейшее копирование северокорейскими товарищами. Не поставлялись китайские «Грады» и в Пакистан (хотя такие сообщения порой появляются) — тамошняя РСЗО «Азар» является производной от северокорейской ВМ-11. Также северокорейские, а не китайские корни имеет РСЗО МАМ-01, выпускающаяся в Мьянме.

Новое поколение

В 2006 году на 6-м международном авиасалоне в Чжухае был представлен прототип РСЗО PR-50 «Шаченьбао» («Песчаная буря»). В этой системе китайские конструкторы, сохранив совместимость по боеприпасам с прежними клонами «Градов», наконец, отказались от традиционного пакета трубчатых направляющих БМ-21. Вместо него применены два сменных пакета-модуля, содержащих по 25 реактивных снарядов. На боевой машине размещаются и два дополнительных пакета, а также стрела-манипулятор для перезарядки. По сравнению с предыдущими вариантами количество снарядов в залпе возросло на четверть, а процесс перезарядки пусковой установки значительно упростился. В боекомплект системы введены новые реактивные снаряды с дальностью стрельбы 45-50 км.

Несмотря на всю прогрессивность конструкции PR-50, сведений о поступлении этой РСЗО на вооружение НОАК не имеется. Однако 49 модифицированных систем (с 20-зарядными пакетами-модулями вместо 25-зарядных) под обозначением WS-22 в 2014-2015 годах экспортировали в Бангладеш.

РСЗО WS-22 армии Бангладеш Источник изображения: flickr.com

Для собственной армии в Китае разработаны два новых типа 122-мм РСЗО, использующих модульное заряжание, но базирующихся на разных шасси. PHZ-10 (встречается также обозначение PHZ-11) имеет шасси, подобное тому, что использовано в САУ PLZ-45, PLZ-52 и PLZ-05. В передней части PHZ-10 имеется бронированная кабина «автомобильного» типа, а за ней — пусковая установка на два 20-зарядных модуля. На таком же шасси выпускается транспортно-заряжающая машина, снабжённая краном-манипулятором. РСЗО PHL-11 имеет такую же артиллерийскую часть, но базируется на трёхосном автомобиле повышенной проходимости «Шаньси» SX2190 — «клоне» австрийского «Штейра» 91.

Залп батареи РСЗО PHZ-10 Источник изображения: deagel.com

РСЗО PHZ-10 ведёт огонь Источник изображения: imgur.com

Перезаряжание РСЗО PHZ-10 при помощи ТЗМ Источник изображения: imgur.com

Новые РСЗО PHL-11 заменяют «тип 81» в средних смешанных бригадах, а PHZ-10 идут на смену «типу 89» в тяжёлых бригадах. К началу 2020 года китайская армия получила около 350 PHL-11 и порядка сотни PHZ-10. Производство этих машин продолжается. Особыми экспортными успехами новые 122-мм РСЗО пока похвалиться не могут — известно лишь о продаже в 2013 году в Таиланд четырёх систем PHL-11 (под экспортным обозначением SR4). В Китае ведутся и дальнейшие работы по 122-мм РСЗО. В частности, на вооружение горных бригад начали поступать облегчённые системы на шасси двухосных полноприводных автомобилей FAV MV3 CTM133.

РСЗО PHL-11 Источник изображения: chinamil.com.cn

РСЗО SR4 армии Таиланда Источник изображения: thaiarmedforce.com

Тактико-технические характеристики китайских 122-мм РСЗО PHL-81 PHZ-89 PHZ-10 PHL-11 Расчёт, человек 6-7 4 3 5 Боевая масса, т 15,5 29,9 20 16 Длина, мм 7200 7180 7500 8000 Ширина, мм 2520 3150 3200 2550 Высота, мм 3050 3180 3200 3100 Мощность двигателя, л.с. 200 520 600 350 Скорость по шоссе, км/ч 70 55 65 90 Запас хода по шоссе, км 600 450 500 600

Источники:

armyrecognition.com chinamil.com.cn deagel.com defence.pk military-today.com tanks-encyclopedia.com

Андрей Харук