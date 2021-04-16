BOZDOĞAN: новая турецкая ракета класса «воздух-воздух»

Турция импортозаместила американские ракеты класса «воздух-воздух». Вчера, 14 апреля, турецкий президент на своей официальной странице в Twitter опубликовал видео испытаний ракеты BOZDOĞAN.

«Турция стала одной из немногих стран, освоивших технологии разработки ракет класса «воздух-воздух». Ракета BOZDOĞAN, созданная нашими молодыми техниками и инженерами в рамках проекта GÖKTUĞ, поражает цель с первого раза», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Испытание ракеты BOZDOĞAN

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.

Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

BOZDOĞAN («Кречет») разрабатывается под патронатом Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) в рамках единого проекта с ракетой Gökdoğan («Сапсан»). Gökdoğan является ракетой ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения. Bozdoğan относится к классу ракет средней дальности и оснащается радиолокационной ГСН. Оба боеприпаса создаются в рамках проекта GÖKTUĞ для вооружения истребителя F-16 и замены на вооружении американских ракет AMRAAM и Sidewinder.