Войти
WarSpot

BOZDOĞAN: новая турецкая ракета класса «воздух-воздух»

324
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Турция импортозаместила американские ракеты класса «воздух-воздух». Вчера, 14 апреля, турецкий президент на своей официальной странице в Twitter опубликовал видео испытаний ракеты BOZDOĞAN.

«Турция стала одной из немногих стран, освоивших технологии разработки ракет класса «воздух-воздух». Ракета BOZDOĞAN, созданная нашими молодыми техниками и инженерами в рамках проекта GÖKTUĞ, поражает цель с первого раза», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Испытание ракеты BOZDOĞAN

BOZDOĞAN («Кречет») разрабатывается под патронатом Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) в рамках единого проекта с ракетой Gökdoğan («Сапсан»). Gökdoğan является ракетой ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения. Bozdoğan относится к классу ракет средней дальности и оснащается радиолокационной ГСН. Оба боеприпаса создаются в рамках проекта GÖKTUĞ для вооружения истребителя F-16 и замены на вооружении американских ракет AMRAAM и Sidewinder.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
Система наблюдения "Ратник"
Компании
TUBITAK
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
04.01.2021
The National Interest (США): почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
15.01.2020
Турция освоила ракеты класса «воздух-воздух»
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
30.01.2013
Улучшенная ракета Sidewinder превзошла ожидания ВМС США
29.12.2007
"Нортроп Грумман" поставит ВВС США 514 БРЛС AN/APG-68(V)9 на сумму 730 млн дол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики