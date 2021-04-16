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ЦАМТО

ВС Тайваня готовятся к принятию на вооружение танков M1A2T "Абрамс"

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 15 апреля. Командование Вооруженных сил Тайваня подтвердило свое намерение усилить танковый компонент в составе Сухопутных войск и, одновременно, модернизировать его на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.

Как сообщает тайваньское новостное агентство CNA со ссылкой на ВС Тайваня, недавно в стране побывала группа специалистов из США. Целью визита являлась оценка возможностей СВ Тайваня по техническому обслуживанию техники и обучению личного состава, а также состояния инфраструктуры для хранения бронетехники и соответствующих тренажеров.

По результатам оценки американских специалистов планируется создать учебный центр для обучения вождению и стрельбе из танка M1A2T на полигоне Кенгзику недалеко от н.п. Синьфэн (уезд Синьчжу). На строительство предлагаемого объекта потребуется четыре года.

Как сообщалось ранее, ВС Тайваня в 2020 году приступили к подготовительным мероприятиям в рамках принятия на вооружение 108 танков M1A2T "Абрамс", которые должны быть поставлены с 2023 по 2026 гг. Данная подготовка ведется при содействии ВС США.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" Тайбэйскому представительству по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 108 танков M1A2T "Абрамс", сопутствующего оборудования, вооружений, боеприпасов и услуг на сумму до 2 млрд. долл. ОБТ M1A2T "Абрамс" позволят модернизировать имеющийся парк из 1000 устаревших танков (в основном версий M60A3 и M48H CM11).

В представленном в апреле 2020 года в парламент отчете СВ Тайваня говорится, что на закупку танков выделено 40,52 млрд. новых тайваньских долл. (1,42 млрд. долл. США). Как ожидается, поставки будут осуществлены четырьмя партиями в период с 2023 по 2026 год.

Согласно отчету, в 2023 году планируется отправить в США 84 военнослужащих (36 танкистов и 48 технических специалистов) для обучения в течение шести-девяти месяцев в качестве инструкторов. Еще 168 офицеров со знанием иностранных языков и 72 молодых офицера, которые учились в военных заведениях США, включены в резервный список для обучения.

Кроме того, СВ Тайваня закупят в США тренажеры для обучения стрельбе и вождению, которые будут доставлены вместе с первыми танками M1A2T. Национальный Чжун-шаньский институт науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) также разработает тренажеры для ВС Тайваня и установит их на другие учебные объекты в частях, где будут размещены танки.

По данным Министерства национальной обороны Тайваня, 120-мм гладкоствольная пушка M1A2T позволяет пробивать 850-мм катаную гомогенную броню. Танк оборудован композитной 850-мм броней и оснащен системой боевого управления для повышения эффективности ведения боевых действий. Газотурбинный двигатель AGT-1500 мощностью 1500 л.с. позволяет развивать скорость 68 км/ч. В МНО Тайваня подчеркнули, что китайский танк Тип-99А, защищенный 700-мм броней, способен пробивать броню толщиной до 780 мм и развивает максимальную скорость 60 км/ч.

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