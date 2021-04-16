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РИА Новости

Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие

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Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинский посол Андрей Мельник в Берлине призвал западные страны задуматься о возращении его стране ядерного статуса. Об этом он сказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Он заявил, что Украина нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - заявил дипломат.

Позднее на своей странице в Twitter он также добавил, что Киев требует оказать сильную военную поддержку со стороны Германии, а также как можно скорее принять Украину в НАТО.

В последнее время существенно возросла напряженность в зоне конфликта в Донбассе. На этом фоне Запад обвиняет Россию в усилении "агрессивных действий" и требует объяснить передвижение войск в Крыму и в Ростовской области, вблизи украинской границы. В Кремле на это заявили, что войска передвигаются по российской территории и это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Москва не раз подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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