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Российская газета

Российские БМД-4М и БТР-МДМ начали продвигать на мировом рынке

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Российскую бронетехнику для воздушно-десантных подразделений начали продвигать на мировом рынке. Речь идет о боевой десантной машине БМД-4М и бронетранспортере БТР-МДМ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на НПО "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех"). По обеим машинам уже оформлены рекламные паспорта, продвижение ведется совместно с "Рособоронэкспортом".

Исходя из характеристик машин данного класса, рынок авиадесантируемой бронетехники является весьма специфичным, считают в холдинге. Техника представляет интерес для тех государств, которые имеют воздушно-десантные войска в составе своей армии. Однако данные машины могут найти применение и у специальных армейских и полицейских подразделений.

Гусеничная БМД-4М имеет гидропневматическую подвеску, боевой модуль с пушками 100 мм, 30 мм, 7,62-мм пулеметом. Десантируемый плавающий бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" создан на базе машины БМД-4, основное вооружение - пулеметы.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
РОЭ
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