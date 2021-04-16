В Госдуме объяснили планы США вооружать Украину

Обещанные США поставки вооружений на Украину носят ритуальный характер и не смогут серьезно усилить Вооруженные силы незалежной. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

- Вся эта помощь - для отвода глаз, - заявил Бальбек RT. - Все прекрасно понимают, что тяжелых вооружений от США Украина не получит, а значит, априори не способна представлять собой грозную военную силу. Но американцы надеются, что украинское государство будет постоянным раздражителем России. Для такого психологического фактора США не жалко ни инструкторов, ни символических поставок оружия.

Парламентарий уверен, поддержка Украины Штатами как всегда ограничится выражением "озабоченности", а участвовать в военных провокациях и операциях США не будут.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остина заявил, что США намерены продолжить отправку некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов на Украину. Стоит отметить, что военную помощь - и материальную, и методологическую - США оказывают Украине уже несколько лет. Однако зачастую такая военно-техническая поддержка оборачивается конфузами. Например, американский ракетный комплекс Javelin - так называемый убийца танков - не сработал на учениях, в которых лично участвовал президент Украины Владимир Зеленский. В 2019 года США передали незалежной списанные американские военные катера Island, построенные еще в 1988 году.

Илья Изотов (Симферополь)