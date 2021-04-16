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Российская газета

Северный флот может получить не менее четырех подлодок нового проекта

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Источник изображения: Ирина Мотина/РИА Новости

К 2027 году планируется передать Северному флоту ВМФ России не менее четырех неатомных субмарин.

- В рамках оснащения боевого состава ВМФ неатомной составляющей Северный флот получит на менее четырех дизель-электрических подлодок проекта 677 "Лада", - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Две субмарины этого типа строятся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. головная подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург" уже служит на Северном флоте. Корабли типа "Лада" спроектированы как недорогая замена советским дизель-электрическим лодкам проекта 877 "Палтус" и являются их развитием. По данным из открытых источников, Минобороны РФ заключило контракт на строительство шести субмарин проекта 677.

По сравнению с "Варшавянками", которые строятся для трех других флотов России, водоизмещение "Лады" снижено в 1,3 раза - до 2650 тонн. Эти субмарины отличаются высокой скрытностью, вооружены они шестью торпедными аппаратами, приспособленными также для запуска крылатых ракет "Калибр"


Антон Валагин

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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
877 Палтус
Калибр КР
СФ
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