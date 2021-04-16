В Крыму скоро начнут строить РЛС системы предупреждения о пусках ракет

Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Документация на строительство в Крыму нового радара системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) утверждена, сообщили "Интерфаксу" в четверг в аппарате генерального конструктора СПРН.

"Вся документация по проекту утверждена. В скором времени начнутся работы по возведению фундамента станции", - сказал собеседник агентства.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что создание новой РЛС под Севастополем будет завершено в 2024 году.

"Учитывая актуальность развёртывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году", - сказал тогда Суровикин.

Ранее генеральный конструктор СПРН, генеральный директор российской корпорации ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев заявил "Интерфаксу", что новая РЛС "Воронеж" заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем. "Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - заявлял Боев.

Как сообщалось, после развала СССР станция "Днепр" в Севастополе отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем "Днепр" не эксплуатировался более десяти лет и пришел в негодность.

РЛС "Воронеж" - российские надгоризонтные радиолокационные станции СПРН. Они работают в различных диапазонах радиоволн. Радары способны обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе, баллистические и крылатые ракеты.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".