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Подразделения ПВО России и Белоруссии встанут на совместное боевое дежурство

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские и белорусские военные летом этого года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Белоруссии.

Об этом заявил журналистам командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в конце 2020 года министрами обороны Белоруссии и России был утвержден план действий дежурных сил по ПВО войск и средств Единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ.

«В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ», - сказал он.

Голуб также отметил, что белорусские военные постоянно задействованы в совместных тренировках по противовоздушной обороне. В 2021 году планируется участие в оперативно-тактических учениях с родами войск ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях «Боевое содружество – 2021».

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
2020-й год
Военные учения
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